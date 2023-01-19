提升雲林山區旅遊品質　張麗善會勘草嶺青山坪道路改善工程

▲縣長張麗善會勘草嶺青山坪道路改善工程，盼提供民眾遊客更安全、舒適的行車環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林草嶺地區為國內賞櫻及螢火蟲著名景點，春節將近，雲林縣政府為讓旅客有好的通行品質及印象，加緊整修草嶺青山坪村里聯絡道路，雲林縣長張麗善18日前往會勘，並表示將請工務處務必確實完善工程，提供遊客更安全、舒適的行車環境。

雲林縣長張麗善表示，過年前後3個月期間，古坑鄉不只青山坪櫻花盛開，草嶺、石壁等地也可賞櫻，此外，古坑也是台灣咖啡原鄉，民眾可於春節期間來到古坑鄉草嶺、華山、樟湖、石壁賞櫻花、喝咖啡、看夜景，享受雲林山區的自然生態，還可順遊雲林平原及沿海地區，來趟宗教之旅，感受雲林獨有的風貌。

▲今年春節期間剛好青山坪櫻花盛開，是古坑鄉第一波櫻花盛開的地方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

工務處長汪令堯說明，通往青山坪農場道路路況不佳，縣府自2020年起，陸續爭取近4000萬元進行明隧道及邊坡掛網噴植護坡改善工程，也協助古坑公所提報災後復建，並爭取到771萬元的擋土牆改善工程；會勘的路面改善工程，長度約1.3公里、寬度約5.7公尺，將重新鋪設瀝青，提供民眾更舒適的通行環境，概估經費約新台幣504萬元。

古坑鄉長林慧如表示，今年春節期間剛好青山坪櫻花盛開，是古坑鄉第一波櫻花盛開的地方，感謝張縣長及縣府團隊進行道路系統改善，提供遊客更友善的環境，歡迎大家春節時多到古坑地區遊憩。

▲青山坪農場的梅花已盛開，櫻花將接續綻放。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

