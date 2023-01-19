雲林北港巷弄燈會啟動　主題「平安健康」...祈願人間平安

▲今年的巷弄燈會於昨日晚間由縣長張麗善、副縣長謝淑亞、副議長蔡咏锝、議員黃文祥、文觀處長陳璧君、代表會主席黃美蘭及蔡岳儒議員辦公室陳秘書等共同點燈開幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港燈會有花燈原鄉的美名，源於1912年至今已有110年的歷史，北港巷弄燈會始於2016年地方藝師黃志偉與葉成豐兩位老師的發想，結合古意濃厚的歷史建築與巷弄特色，讓北港燈會更具亮點。今年的巷弄燈會於昨(18)日晚間於北港義民點燈開幕。

雲林縣長張麗善指出，北港巷弄燈會從1/18開始到3/12，不只巷弄燈會，主燈區跟副燈區也將會陸陸續續進行啟燈，歡迎全國遊客、香客在元宵節來到北港鎮，不只賞花燈、拜媽祖祈福、品嚐美食，更可採購雲林特產，創造北港經濟產業的效益。

▲北港巷弄燈會從1/18開始到3/12，不只巷弄燈會，主燈區跟副燈區也將會陸陸續續進行啟燈，。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善強調，元宵節主燈區在北港義民廟的廟埕，以金魚象徵金玉滿堂設計，也祈願人間平安，尤其走過疫情3年，大家內心最期待的就是平安跟健康，以如此特殊意義來規劃，歡迎大家來北港賞花燈、拜拜祈福。

文化觀光處處長陳璧君說明，今年北港巷弄燈會節結合在地古蹟，民眾跟著花燈、光影藝術體驗雲林豐富文化以古老歷史與現代科技相互融合，以沉浸式藝術連結各大燈區。北港巷弄燈區主題有三區第一項為「花燈主視覺-祈願人間平安」，第二項為「福街火樹尋燈夜綵街點燈儀式」，第三項為靜態花燈展出。

▲巷弄燈會的展區除了以往工藝坊範圍外，又增加義民廟、公舘彩繪村、遊客中心(舊登記所)、大復戲院等。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

除了讓遊客賞燈外更可以看到隱藏在北港小巷中的歷史建築這次的花燈結合了北港的一首笨港進香詞「祈禱萬端來去頻，騷壇無計醒吾民。紙灰盡日飛蝴蝶，聖母有知應笑人。」形容進香客燒了金紙，這些金紙灰飛往天空，像是一隻隻的蝴蝶往天上飛向聖母，傳逹自己的祈願，所以這次燈會表現手法比較似早期廟會燈會的形態，以傳統北港以宗教為中心的燈會做表現。

陳璧君表示，巷弄燈會的展區除了以往工藝坊範圍外，又增加義民廟、公舘彩繪村、遊客中心(舊登記所)、大復戲院，讓民眾在觀賞燈會之餘又能宣傳屬於北港的文化資產。

▲北港巷弄燈會節結合在地古蹟，民眾跟著花燈、光影藝術體驗雲林豐富文化以古老歷史與現代科技相互融合，以沉浸式藝術連結各大燈區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

