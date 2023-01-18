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社會 社會焦點 保障人權

男偷機車停路邊...小吃店裡悠閒吃早餐　鷹眼警逮人「還查獲毒品」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六警分局昨（17）日傍晚18時許接獲民眾慌張報案表示機車遭竊，警方受理後擴大調閱監視器及車牌辨識系統擴大搜尋，今日上午發現失竊車輛停於鎮北路一處巷口，且竊嫌在一旁小吃店大快朵頤悠閒用餐，警員當場將竊嫌逮捕、並於車廂中查獲毒品，訊後將張姓竊嫌依法函送法辦。

▲警方於斗六一處巷弄內找到失竊機車與張姓竊嫌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方於斗六一處巷弄內找到失竊機車與正在吃小吃的張姓竊嫌，直接將其逮捕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局說明，受理報案後，警方調閱監視器及車牌辨識系統時，發現該部失竊車輛皆於斗六市附近出沒，因此便在其出沒地點附近擴大搜尋，斗六派出所所長廖錦燦及巡佐王文君，於今日上午9時25分許於北平路223巷口發現該部失竊車輛熄火停放於路旁，隨即於周圍查看。

▲警方於斗六一處巷弄內找到失竊機車與張姓竊嫌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六派出所所長廖錦燦將張嫌從小吃店內帶出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

見一旁有家小吃店，進入後發現35歲的張姓竊嫌一派輕鬆做於店內用餐，當場將張嫌帶回派出所調查，並另於失竊機車之坐墊置物箱內發現毒品吸食器及殘渣袋，全案訊問後依竊盜及毒品罪函送雲林地方檢察署偵辦。

斗六警分局呼籲，年關將近，請民眾隨時注意身邊可疑人、事、物，避免將車輛停放在暗巷或偏僻角落，離去前應拔取車輛鑰匙、將車輛上鎖，以避免成為宵小目標，若發現可疑，請打110報案專線，共同打擊犯罪，維護地方良好治安。

▲警方於斗六一處巷弄內找到失竊機車與張姓竊嫌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員於失竊機車之坐墊置物箱內發現毒品吸食器及殘渣袋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方於斗六一處巷弄內找到失竊機車與張姓竊嫌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員於失竊機車之坐墊置物箱內發現毒品吸食器及殘渣袋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

 

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