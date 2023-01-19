西螺福興宮燈廊兔年超氣派　3萬盞燈籠環繞4公里

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮太平媽祖廟信眾遍及全台，農曆春節廟方在新春期間舉辦西螺媽祖迎春燈會，於廟前及周邊道路高掛燈籠海，去年入圍國內十大燈廊美景，吸引數萬人前往走春觀賞，今年燈廊再加碼，擴增4千盞延伸東市場路段，整個延平路與太平媽意象造型路燈相輝映，將吸引各地民眾前來拍照打卡。

▲西螺福興宮在除夕夜舉辦「逗陣與太平媽守歲團圓迎新春」活動，廟前還有燈籠海大道、大型手工花燈展，已成為地方民眾期待與除夕夜亮點。（圖／記者蔡佩旻攝）

已有306年歷史的西螺福興宮，主祀太平媽祖為台灣著名的媽祖廟之一，每年在除夕夜舉辦「逗陣與太平媽守歲團圓迎新春」活動，有施放祈福氣球、高空煙火、炮炸年獸和舉傳統竹火把遊街，開廟忙搶頭香、發送一元美金紅包，廟前還有燈籠海大道、大型手工花燈展，已成為地方民眾期待與除夕夜當晚特色活動。

▲福興路燈廊區增設流星燈，除了浪漫更增添氣派的氛圍，自延平路口至中山路口約700公尺。（圖／記者蔡佩旻攝）

今年除了燈廊造景再加碼擴增4千盞外，在福興路路燈廊區也增設流星燈，除了浪漫更增添氣派的氛圍。廟前延平路燈廊自東市場至建興路；廟門口福興路燈廊自延平路至中山路；延伸西螺大橋建興路燈廊自延平路至大橋路，總長近4公里。燈籠海搭配老街景致，充滿濃郁的年節喜慶味道，創作燈籠區則在廟前福興街上，萬顆燈龍高掛，搭配福興宮建築特色，民眾喻為雲林最美燈籠海。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，今年春節適逢後疫情時代，西螺福興宮將恢復搶頭香並擴大辦理迎春活動，燈廊從延平路市場街頭延伸至東市場及西螺大橋，亦準備8800份美金紅包於除夕夜發送，盛迎全國鄉親、信徒、遊客來到西螺福興宮拜太平媽，點燈祈福保平安，來到西螺體驗小鎮人情味、吃西螺菜、配西螺米、沾西螺醬油。

▲精緻手工大型花燈與燈廊相輝映，充滿年節氣氛。（圖／記者蔡佩旻攝）