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奧萬大森林遊樂區除夕休園　合歡山松雪樓小年夜起暫停入宿2天

▲奧萬大除夕將休園。（圖／南投林區管理處提供）

▲奧萬大除夕將休園。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

今年農曆春節連假長達10天，林務局南投林區管理處為求新春遊憩品質，奧萬大在21日（除夕）將休園一天、進行清潔維護工作，22日（大年初一）早上8時起開園；合歡山森林遊樂區步道系統則正常開放，但奧萬大及合歡山松雪樓等山莊，在20日（小年夜）及21日無提供住宿服務，林管處歡迎民眾春節假期來奧萬大及合歡山走春、觀鳥、賞櫻花，迎接祥福之氣。

南投林管處指出，春節期間屬奧萬大櫻花花期，緋寒櫻（山櫻花）、八重櫻、霧社櫻接續盛開，目前山櫻花已綻放，霧社櫻花也結苞累累、蓄勢待放，現在開始至3月份將是奧萬大園區欣賞各式櫻花的最佳時機。

▲合歡山松雪樓1月20日、21日暫停住宿。（圖／南投林區管理處提供）

▲合歡山松雪樓1月20日、21日暫停住宿。（圖／南投林區管理處提供）

林管處提醒，賞櫻期間遊客人潮已不像賞楓季節擁擠，加上春天的景緻欣欣向榮，有別於秋冬蕭瑟之美，春遊奧萬大將可獲得更美好舒適的遊憩體驗；民眾於春節除返鄉與家人團圓，也可安排至奧萬大或合歡山國家森林遊樂區旅遊踏青，豐富新年春節的旅遊回憶。

奧萬大國家森林遊樂區旅遊即時資訊，請參考網站：https://awdonline.forest.gov.tw/index.php，或參考臉書（Facebook）粉絲專頁「奧萬大情報站」；合歡山國家森林遊樂區即時資訊，請參考網站：https://hehuanline.forest.gov.tw/。

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