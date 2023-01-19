雲林縣環保局聯合稽查取締改裝噪音車　單日開出8100元罰單

▲今年1月7日夜間首次聯合攔查檢測，共計攔查5台車輛進行現場檢測，除3台噪音超標車輛逕行開罰，更查獲無照駕駛1件、越級駕駛1件、逾檢註銷1件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府近期經常接獲民眾陳情改裝車噪音影響生活品質，雲林縣環保局今（19）日指出，將持續加強辦理改裝噪音車稽查及取締作業，經統計111年共執行64場次稽查檢測作業，共計開罰130輛噪音車輛，累計處分新臺幣27萬3600元，且去年噪音車輛檢舉案件較前年大幅降低51%。

雲林縣環保局說明，除噪音情況之外，改裝車輛於路上行駛也經常涉及危險駕駛問題，2023年度於1月7日夜間首次聯合縣警察局及監理單位共同進行攔查檢測，在虎尾鎮林森路二段進行實施封閉式路檢暨聯合稽查噪音車與非法改裝車，共計攔查5台車輛進行現場檢測。

其中3台噪音超標車輛逕行開罰，檢測結果分別超標6~9.2分貝，最大檢測噪音值更達到100分貝，累計共開罰8100元，該次攔查作業更配合警察局及監理站同步辦理道路交通管理處罰條例等相關法規稽查，查獲無照駕駛1件、越級駕駛1件、逾檢註銷1件。

雲林縣環保局呼籲，環保局將持續不定期與警方、監理站等單位辦理聯合稽查，2023年預計再增加3台聲音照相科技執法設備，擴大稽查範圍，若因使用改裝車輛或排氣管等等行為所產生之噪音超過管制標準，將依法罰鍰1800至3600元；有噪音疑慮之車輛，若經民眾拍照錄影檢舉，後續也會寄發噪音車輛召回檢測通知給車主，並要求在指定地點進行量測。

▲雲林縣環保局將持續不定期與警方、監理站等單位辦理聯合稽查，2023年預計再增加3台聲音照相科技執法設備，擴大稽查範圍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）