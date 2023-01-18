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為民服務優化創新　OKmart中壢監理站門市開幕

▲OKmart 中壢監理站門市開幕

▲議長邱奕勝表示，中壢監理站引進超商進駐更符合在地民眾所需。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升為民服務品質，提供更優質的洽公體驗，「OKmart(來來超商」於今年1月進駐新竹區監理所中壢監理站，為桃園首間有超商進駐的監理單位，18日並邀請桃園市議會邱奕勝議長蒞臨，創造機關、民眾、超商三贏的嶄新格局，讓監理服務更延伸，見證歷史性一刻，來監理站萬事都OK！

▲OKmart 中壢監理站門市開幕

桃園市議會議長邱奕勝表示，政府機關秉持為民服務，中壢監理站納取民眾需求，藉由跨機關政府及企業的合作思維，引進超商進駐更符合在地民眾所需，貼近民意且利民便民，在監理站內不僅可繳納各項費用，更進一步拉近與民眾距離，促進民生需求，創造優質的便民服務。

▲OKmart 中壢監理站門市開幕

新竹區監理所吳季娟所長表示，監理服務是第一線為民服務的工作，必須秉持「安全、效率、專業、創新」的核心價值，讓服務有溫度。中壢站為了提供更優質的洽公環境，引進超商進駐，除有各項代收服務（例如：停車費、牌照稅單及汽燃費單等）外，亦設置ATM供洽公民眾使用，讓服務更多元且便利。

▲OKmart 中壢監理站門市開幕

來來超商魏國志總經理則表示，OKmart於1988年成立至今，秉持便利服務的核心精神，除全臺門市服務，在超取、寄取件的服務上也多元便利。此次進駐中壢監理站，期待滿足便民服務與民生消費需求。

另外，年節將至，新竹區監理所特結合桃園市政府交通警察大隊辦理「酒駕模擬體驗」，中壢監理站也提醒民眾，酒後勿開車且避免疲勞駕駛以為行車安全，如自行開車，應做好車輛保養工作，上路前檢查車輛之煞車、燈光及輪胎等設備是否正常，也歡迎民眾多利用大眾運輸，使用春節期間公路總局推出的票價、期待民眾春節出遊返鄉平安順利。

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