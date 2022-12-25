桃園正副議長「邱、李配」連任成功　府會同心打造科技桃園

▲桃園正、副議長「邱、李配」連任成功。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會第3屆市議員25日於市議會議堂宣誓就職，隨即進行正、副議長選舉，由現任議長邱奕勝、副議長李曉鐘分別以39票和38票，第四度連任成功。議長邱奕勝表示，將與新市府團隊合作建構幸福城市、打造科技桃園，持續建設桃園腳步永不停歇。

「幸福城市就從桃園開始」。邱奕勝認為，市政府及市議會共同努力的方向，最重要的就是建構一座幸福城市，各項福利措施都要到位，包括從嬰兒一出生到青少年、年輕人、銀髮族各個階段、各個族群都要照顧到。因此，包括65歲以上市民長輩（原住民55歲以上）的三節及重陽敬老禮金從2000元調高到2500元，還有全面推動5歲幼兒免學費及國中小免費營養午餐，這些都是施政的重要目標。

另外，桃園市的重大建設也是不可忽略的一環，延續發展的腳步，包括亞洲矽谷計劃、桃園航空城、捷運、桃園鐵路地下化等及攸關桃園市未來進步關鍵的交通、軌道、文化、經濟、產業各項建設，皆為未來桃園市發展的重中之重。

邱奕勝也期勉府會攜手同心，共同爭取中央統籌分配稅款及一般性補助款公平、合理分配桃園市，過去中央長期漠視桃園市，各項補助款對桃園市顯然不公，希望能在第三屆市議會獲得改善。

桃園市議會第3屆市議員有63席，分別是：國民黨籍29席、民進黨24席、無黨籍10席，藍、綠兩黨皆未過半。國民黨推出現任正、副議長邱奕勝、李曉鐘尋求第四次連任；民進黨推出呂林小鳳、彭俊豪競選正、副議長。今天正、副議長選舉結果，邱奕勝在議長選舉獲得無黨籍市議員全數支持，得票39票，李曉鐘得票38票，無黨籍市議員李家興於副議長投入自己1票。民進黨推出的呂林小鳳、彭俊豪競選正、副議長，皆拿到24票。