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中壢監理站「聖誕義賣」展現關懷情　助創世過好年

▲中壢監理站關懷情「聖誕義賣」

▲中壢監理站「聖誕義賣」展現關懷情。（圖／中壢監理站）

記者楊淑媛／桃園報導

歲末年終，又是送關懷和祝福的日子！新竹區監理所中壢監理站結合相關單位舉辦「聖誕義賣作陣來、好物挖寶共行善」活動，並號召轄區業者及駕訓班共襄盛舉，單日義賣及募款所得款項7萬8,520元悉捐創世基金會，期藉由活動傳遞溫暖與愛心，幫助弱勢機構歡樂過好年。

新竹區監理所所長吳季娟21日表示，「聖誕義賣作陣來、好物挖寶共行善」活動，是中壢監理站首度辦理寒冬送暖義賣活動，在聖誕節這個象徵平安的節慶前夕，希望能將自身小愛，轉化為社會大愛，因此發起好物捐贈義賣活動，募款資助弱勢族群，藉由大家的一份力，將監理友愛的心及關懷的情，延伸送愛到弱勢。

▲中壢監理站關懷情「聖誕義賣」

另外，年關將近，同場宣導春節期間勿酒駕，特別結合桃園市政府交通警察大隊辦理「酒駕模擬體驗」，同時宣導監理相關業務，讓民眾瞭解新制度微型電動二輪車、汽燃費、高齡駕駛換照及漂書等業務，除傳遞交通安全資訊外，更透過活動增添平安觀念。

這項活動由機關同仁自發募集好物義賣，既愛心且兼顧環保，共同響應義賣行善，為社會盡一份心力；中壢監理站站長吳金全表示，現場民眾參與熱絡，包含義賣暨募款，募得款項由創世基金會代表接受捐贈。

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