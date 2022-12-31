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跨年元旦疏運　中壢監理站：搭乘大眾運輸享優惠

▲跨年元旦疏運，搭乘大眾運輸享優惠

▲跨年元旦疏運，搭乘大眾運輸享優惠。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵民眾於元旦連續假期搭乘公共運輸，紓解道路交通壅塞，交通部公路總局自即日起至112年1月2日24時止提供多項交通優惠措施，包含86條國道客運路線享平日(或85折)票價優惠、51條台灣好行路線電子票證半價，以及所有國道客運、臺鐵及高鐵轉乘在地客運享一段票（或基本里程）。

中壢監理站站長吳金全31日表示，民眾前往宜花東地區迎接112年第一道曙光，去程搭乘東部國道客運享指定業者租車優惠，回程持國道客運來回票及租車單享車票折扣(租汽車折抵200元、租機車折抵100元)或選擇四人同行一人免費優惠，即持東部台灣好行套票或合法旅宿證明，享北宜、北花來回票四人同行一人免費，回程再抵退200元(與在地有腳租賃優惠僅能擇一使用)，讓民眾規劃行程輕鬆又省錢。

▲跨年元旦疏運，搭乘大眾運輸享優惠

另外，為方便民眾返鄉及出遊旅客，中壢監理站已協調轄內公路汽車客運業除加強車輛整備及行車前各項安全檢查外，並配合航空、高鐵、臺鐵及國道客運之航班、列車及班車時刻發車，延長收班時刻並以機動加班方式，發揮接駁轉運之功能，提升服務品質。

中壢監理站提醒大家，因應秋冬COVID-19疫情防治，民眾搭乘國道及公路客運乘車期間，應確實配戴口罩。請大家一起落實防疫生活，中壢監理站也會和各客運業者持續配合，積極辦理場站、車輛消毒等防疫措施，讓民眾能安心搭乘大眾運輸。

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