桃園市議會國民黨團總召交接　張善政期許府會密切配合

▲桃園市議會國民黨團總召今（5）日舉行交接儀式，由市長張善政、議長邱奕勝與市黨部市黨部主委黃敏恭等人出席。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議會國民黨總召今（5）日上午舉行黨團總召交接，市長張善政、議長邱奕勝與市黨部主委黃敏恭等人都出席。張善政表示，恭喜梁為超議員接下國民黨團總召重任，也感謝前任總召徐其萬議員在大園區付出諸多心血，協助黨團運作功不可沒；未來市府團隊與議會一定會密切配合，相信將來府會搭配與互動都會非常良好。

▲桃園市議會國民黨團總召今（5）日舉行交接儀式，市黨部主委黃敏恭（中）主持交接。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市議會國民黨團新任總召由梁為超接任，今天上午在市議會黨團舉行交接儀式，張善政指出，恭喜梁為超議員接下國民黨團總召重任，更感謝前任總召徐其萬議員任內付出的心血，協助黨團運作順利功不可沒。梁為超相當年輕，對於地方政見很有想法，期許接任總召後，能讓團隊延續前總召徐其萬良好的協調力更上一層樓，加上邱奕勝議長以議長角色，調和各黨派，絕對有信心帶領桃園市政到新的境界。

▲桃園市議會國民黨團總召今（5）日舉行交接儀式，張善政期許未來府會搭配與互動都會更好。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政還說，未來市府團隊與議會一定會密切配合，國民黨團必定也是市議會中支持市府重要力量，邱奕勝議長非常有經驗，可充分調和無黨籍及民進黨的議員朋友，相信將來府會的搭配與互動都會非常良好。

▲桃園市議會國民黨團總召今（5）日舉行交接儀式，市長張善政祝賀梁為超當選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

邱奕勝則強調，本屆市府與議會皆回到由國民黨主導，代表責任再次落在肩上，張善政市長去年勝選超過12萬票，顯示市民對議會、市府有非常高期待，感謝徐其萬議員過去擔任國民黨團總召期間，在議事場內給予協助，同時祝賀梁為超議員回任黨團總召。梁為超對於黨務、議事運作駕輕就熟，相信在他帶領下，黨團將團結一致、全力支持桃園市政府，讓各項對市民有助益的政見都能逐一落實，讓市民有感。

新任國民黨團總召梁為超議員說，國民黨此次重新執政，足見市民對張市長有很深期許。非常感謝徐其萬總召過去一年帶領議員同仁，與張市長、議長合作一起贏得勝選，更感謝議長與黨團支持，給他擔任黨團總召機會；卸任黨團總召徐其萬則恭喜梁為超議員擔任總召，相信會將黨團帶領得更好，議事運作上配合議長、副議長，支持張市長推動市政，讓桃園所有重要建設順利前進。