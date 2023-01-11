金句再現！和林智堅道歉？　王世堅怒吼：Never！Over my dead body

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

前新竹市長林智堅台大論文，被認定抄襲就讀同所先畢業的調查局調查官余正煌論文，因此被余正煌提起自訴控告涉犯《著作權法》，台北地院11日下午2時30分開庭審理。面對林智堅諸多爭議，民進黨台北市議員王世堅11日大罵，若要求他跟林智堅道歉，「Never（絕不）」、「Over my dead body（跨過我屍體）」。

針對林智堅今日為論文案出庭，但指導教授陳明通仍說是「冤案」？王世堅11日在台北市議會受訪時表示，什麼樣的老師就有什麼樣的學生，陳明通自己捫心自問，台大教授、學界學者們對於這件事已看得非常清楚，陳明通的塑形都已有風聲，「我點到這邊為止。」

王世堅指出，2024總統大選在即，社會都在期待民進黨改進、奮發圖強，如果黨一直在糾結林智堅、新竹市長高虹安，這就是敵人最願意看到的事，「我們不要再糾結好不好？很奇怪！」背後有股勢力一直硬挺林智堅，使林智堅怎麼做都對，這是社會最看不過去的地方。

至於余正煌半夜發文，疑似在指黨聯合公司針對他，引發諸多聯想？王世堅說，自己不知道余正煌有什麼委屈，但民進黨的方向應該很清楚，得趕快擺脫這泥沼，向社會大眾做說明，民進黨主張民主多元、每個聲音都可出來檢討，「該被調查的人就閉嘴惦惦，不要因為有權勢、資源、媒體就糟蹋人。」

王世堅批評，倘若自己被開除，難道民進黨就會得救，或是社會問題就會解決嗎？自己坦然接受，黨的機制該怎麼處理，他都不會抗辯，但並非開除他就解決所有問題，「我再次講，要求我跟林智堅道歉，Never！Over my dead body！有這麼扯的事情，講的人你自己好好檢討吧！」

媒體追問，會不會對黨失望？王世堅提及，「不會啦！」民進黨有40萬黨員，相信多數黨員的看法、想法都站在他這，而他的講法是比較直接，但相信黨員與他相結合，只是沒辦法把每個聲音傳遞到他身上；自己每天被電話部隊、網軍、側翼、名嘴污衊糟蹋，「我這智障型手機容量也不多了，就被這些塞滿⋯」相信黨員們一定在某個地方角落聲援他。