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林智堅碩士學位遭撤銷　律師出招：台大學倫會審查報告非證據

▲▼林智堅離開北院。（圖／記者黃彥傑攝）

▲新竹市前市長林智堅因被控涉嫌抄襲論文，今到台北地院出庭。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市前市長林智堅被調查官余正煌指控涉嫌抄襲碩士論文，台北地院今開庭審理，林首度出庭，他的律師主張台大學倫會審查報告並非法院或檢察署委託的鑑定，不能當成本案證據，余的律師團主張學倫會審查報告是公務員職務所做文書，應可做為證據，法官並未當庭裁定准駁。

林智堅所涉論文抄襲案去年(2022年)7月間爆發，台大召開學倫會審查，認定林的台大國發所碩士論文，與同所先畢業的余正煌論文有多處高度相似，應屬抄襲，台大依據學倫會審查結論，去年8月9日宣布撤銷林的國發所碩士學位。

余正煌提起自訴控告林智堅抄襲論文、涉犯《著作權法》，台大學倫會審查報告是重要證據之一，北院今開庭時，林的律師蕭雄淋主張，台大學倫會審查報告不是法院或檢察署委託進行的鑑定，且為匿名審查，不符合法院公開審理原則，加上審查標準與刑案證據法則的嚴謹不同，因此不能當成本案證據，請求法官「不要調閱台大學倫會審查報告」。

▲▼重傳logo。台大,台灣大學。（圖／資料照）

▲台灣大學校門外觀。（圖／資料照）

蕭雄淋並指稱，判斷誰抄襲應以著作「完成的先後」為準，而不是以「發表的先後」當依據，論文是分階段完成，初稿本身就是受著作權保障的著作，林智堅論文與余正煌論文內容相近之處，在林的論文初稿就出現，蕭還指余引用林未公開的民調資料，卻沒取得共同權利人民調公司的授權，余才是侵害著作權的人。

余正煌的律師團反駁指出，林智堅歷次回應有無抄襲論文，把風向帶到好像是余抄襲，毫不考慮余是公務員，若涉及抄襲論文，將對余在公務機關的身分保障造成危險，且林在台大學倫會做出審查報告後仍不認錯，揚言提起訴願與行政爭訟，余身為利害關係人，只好提告捍衛自己清白。

余正煌的律師團指出，台大學倫會審查報告是公務員職務上製作的文書，依法應可當成本案證據，律師團還反將林智堅一軍，指林和陳明通先前都說過，徵得林的同意提供民調資料給余寫論文，代表已獲授權，不然「陳明通教授怎會侵害民調公司的著作權」，余的律師團認為林的律師是臨訟混淆，突然冒出民調公司共有著作權的說法。

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