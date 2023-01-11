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被控抄襲！林智堅親自出庭　堅稱自己做民調寫論文...絕不認罪

▲▼新竹市前市長林智堅因論文抄襲案到北院開完庭，離開時被記者發問，他看了一眼沒出聲。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹市前市長林智堅(中)因論文抄襲案到北院開完庭，離開時被記者發問，他看了一眼沒出聲。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、黃彥傑／台北報導

新竹市前市長林智堅被同樣就讀台大國發所的調查局調查官余正煌指控抄襲論文，涉犯《著作權法》，林智堅今首度到台北地院出庭迎戰，堅稱用自己花錢做的內部民調數據寫論文，他不認罪，林的律師團反指余正煌有誣告之嫌，應親自出庭說明論文哪些文字是他的創作，林的律師胡中瑋庭外受訪更喊話余正煌「不要躲在律師團的後面，像個男子漢站出來！」法官諭知擇期再開庭。

余正煌今沒到庭，他所委任的3位律師表示，以台大學倫會的審查標準自行比對余正煌和林智堅的論文，發現有33個段落幾乎完全相同，甚至有3段是直接複製貼上，還有一模一樣的錯誤，2本論文的頁數各自都沒有超過100頁，高度近似的內容超過40%，「實在太多了」。

余正煌的律師團指出，更重要的是，余正煌的論文版本都有詳細引注，寫出引用每句話的出處，林智堅的版本卻完全沒有任何註釋，這種寫法令人匪夷所思，余的律師團爆料，這是因為余將論文初稿傳給林的指導教授陳明通時，刻意刪光所有註釋以免遭人使用，卻被說成余抄襲林的論文，余才是受害人。

▲▼林智堅律師。（圖／記者黃哲民攝）

▲余正煌提起自訴委任的3位律師吳俊達(右起)、張祐齊與曾威凱。（圖／記者黃哲民攝）

余正煌的律師並表示，今天開庭只是進行審前準備程序，自訴人不必到庭，余正煌絕對不會害怕出庭正面對決，下次開庭若有需要，會跟余正煌溝通親自出庭。

法官今下午2點30分開庭，先花約4分鐘用投影片解說《刑事訴訟法》規定的自訴程序，包括前次首度開庭不公開審理的依據，法官並強調自訴人擔當檢察官控訴角色，「須負舉證責任」。

林智堅今天穿著合身的素面羽絨衣、梳著招牌的服貼髮型，在庭內所講最多的一段話，是強調用自己參選2014年新竹市長的過程寫論文，用自己花錢所做內部民調數據當基礎，在陳明通指導與討論下，分別於台北或新竹親自撰寫而成，他沒動機或必要去抄襲余正煌的論文，「所以沒有認罪的問題」。

林智堅委任律師蕭雄淋指稱，本案若由檢方偵辦、早就因欠缺證據而不起訴，余正煌提自訴不提告訴，還開記者會利用網路、媒體與立委炒作，目的就是要恫嚇林智堅，余的論文共89頁，其中22頁直接複製貼上林提供的民調問卷，另有27頁內文用民調數據加以改作發展，「若抽掉民調，余正煌的論文就不存在」。

▲▼林智堅律師。（圖／記者黃哲民攝）

▲林智堅委任的律師胡中瑋喊話余正煌「像個男子漢站出來」。（圖／記者黃彥傑攝）

胡中瑋則說，余正煌自稱林智堅提供的民調數據只是非常少的參考資料，但余的論文複製、改作林的民調數據、表格的數量非常大，若沒有林提供的民調資料，余的論文就無法呈現，胡反問「到底誰才是被害人」，並強調余正煌本件自訴有誣告之嫌，請求法官命余正煌親自到庭，說明論文內哪些文字是他創作、哪些是抄自陳明通提供協助的內容。

由於林智堅的律師團要求余正煌應具體指出審理範圍，法官同意給雙方至少1個月時間準備資料，庭訊歷時50分鐘結束，法官諭知候核辦、擇期再通知開庭。胡中瑋庭外受訪時表示，余正煌臉書PO文「歡迎來戰」，所以他呼籲余正煌「不要躲在律師團的後面，像個男子漢站出來！」

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