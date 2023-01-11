捲林智堅論文抄襲案　律師：二姊過世時余正煌訃聞不敢掛名

▲余正煌的律師指出，余正煌因此案影響，二姊過世時訃聞都不敢寫自己名字。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃彥傑、黃哲民、劉人豪／台北報導

新竹市前市長林智堅論文抄襲案，台北地院今(11日)下午2點30分開庭審理，庭訊約於3點25分許，由於余正煌委託律師出庭沒有親自到場，林智堅律師胡中瑋喊話「像個男子漢出庭」，而余正煌律師則說，余正煌因本案導致他二姊過世時訃聞都不敢寫自己的名字，並表示余正煌目前仍承受一些壓力，不知道此事什麼時候才能落幕。

余正煌律師張祐齊說：「余正煌因本案導致他在二姊過世的時候，訃聞都不敢寫自己的名字，林智堅竟然敢在書狀上一直寫是我們恫嚇他們，影響選情，事實上余正煌因為這個案子，導致整個家庭、整個生活、整個工作受到非常大的影響，林智堅竟然還敢以這個方式，來說余正煌是要影響他的政治前提，實在是非常非常荒謬。」

另外對於余正煌在臉書發文稱「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」一事，余正煌律師吳俊達說，目前看起來余正煌是有承受一些壓力，畢竟林智堅針對他抄襲的部分一直說不清楚，而且林智堅一直對外說是余正煌有抄襲的狀況，難免在公務機關還是會有質疑，讓余正煌覺得這件事什麼時候才能落幕。

▲林智堅離開北院。（圖／記者黃彥傑攝）

林智堅所涉論文抄襲案於去年(2022年)7月間被揭露，引發廣大議論，林智堅始終堅稱自己的論文都是原創，強調和余正煌的論文主題不同、研究對象不同，最後得出的結論也不同。

不過台大去年召開學倫會審查，針對林智堅論文與余正煌論文內容重疊之處，認定林智堅抄襲，台大去年8月9日宣布撤銷林智堅的台大國發所碩士學位。

林智堅的指導教授、國安局長陳明通昨(10日)出席立院朝野協商，仍公開表示林智堅被指抄襲論文「就是一個冤案」。在北院開庭前，余正煌在臉書發文稱「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」，並將於今天再告林智堅涉犯加重誹謗罪嫌，引發關注。