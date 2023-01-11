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中央不卡了！大巨蛋審查過關　民眾黨團籲蔣萬安「好好承擔責任」

▲▼遠雄大巨蛋空拍照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北大巨蛋空拍照。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋爭議已久，前台北市長柯文哲於任內不斷批評內政部未發下的防火避能審查認可函，1月9日已由中央發下；台北市議會民眾黨團11日表示，重大公共工程不該受政治算計影響，也請蔣萬安市府好好承擔責任。而台北市長蔣萬安則說，自己就是盡最大力量與中央溝通協調。

針對中央內政部於1月9日發下防火避能審查認可函，北市議會民眾黨團11日回應，重大公共工程不該受政治算計影響，許可函姍姍來遲，是嚴重侵害全民的權益。回顧審查過程，柯文哲不斷呼籲內政部應該在「堅持公安、依法行政」的前提下，務實理性的解決大巨蛋問題。

北市議會民眾黨團指出，但光是防火避難性能審查的公文，來回卡了一年八個月，如今通過標準和一年前的一模一樣，民眾黨團總召黃瀞瑩認為，這顯示內政部是政治凌駕專業，現正值內閣總辭之際，「試問誰來負起政治責任？」面對接下來大巨蛋的工程，請蔣萬安好好承擔責任，「3個月完工、6個月啟用」的期程能如期完工，讓球迷有個煥然一新的球場。

而蔣萬安11日下午出席台北寒舍艾美酒店點燈儀式記者會，提及自己上任後積極跟內政部溝通，這段期間很謝謝中央，包括內政部給很多指導、建議，所以1月9日正式拿到內政部所核發的防火避難性能審查核可函，接下來會要求遠雄按圖施工，預計希望4月份完工、7月份順利的話就能申請使用執照，年底試營運。

至於過去柯市府多次喊中央「卡蛋」，但蔣萬安上任後卻有迅速進展？蔣萬安說，對他們來講就是盡最大力量，積極和中央溝通協調，一上任和內政部進行相關溝通，並就此事深入了解討論，「我想接下來也有很多要跟中央一起合作。」並預計下週和副市長李四川實際去看大巨蛋內部狀況，擬定更完整規劃。

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