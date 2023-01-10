快訊／王鴻薇突轟「蘇貞昌5大罪狀」：應立刻總辭　欠債不能欠過年

▲王鴻薇10日晚間突然在臉書PO文，列出行政院長蘇貞昌五大罪狀。（圖／記者許靖騏攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市第3選區立委補選，由國民黨候選人王鴻薇當選。王鴻薇10日晚間在臉書發文，列出蘇貞昌的五大罪狀，原本以為九合一大選結果，可以讓民進黨知道民意，讓蘇貞昌知所進退，沒想到其至今仍未下台，強調「蘇貞昌在行政院長的位子上多一天，對台灣整體都是一種傷害」，呼籲蘇貞昌年前務必內閣總辭。

王鴻薇10日晚間在臉書表示，她當選立委後，有許多人期待她在國會上質詢蘇貞昌，她當然準備了許多問題要提問，「但是我們必須要認知，蘇貞昌在行政院長的位子上多一天，對台灣整體都是一種傷害」、「我呼籲蘇貞昌年前務必內閣總辭，我在這邊列出他的五大罪狀」。

王鴻薇列出蘇貞昌的5大罪狀，包含1. 政績不佳、2. 家族承包政府標案引起社會共憤、3. 態度囂張跋扈，污辱國會殿堂、4. 用人失察、護短、5. 網軍治國濫用公帑。

她原本以為，九合一大選的結果，可以讓民進黨知道民意方向，可以讓蘇貞昌知所進退，「沒想到民進黨的檢討報告，千錯萬錯都不是黨的錯，蘇貞昌更是戀棧權位至今未下台，台灣有一句俗諺『欠債不能欠過年』，蘇貞昌年前內閣總辭應該即刻下台。」

▲王鴻薇表示，進入立法院後，一定會質詢蘇貞昌。（圖／記者許靖騏攝）

王鴻薇9日接受媒體訪問，被問到進立法院後「最想質詢誰」，她回答未來會遇到蘇貞昌及各部會首長，各類議題由不同首長負責，但蘇貞昌須負起最後責任，因此必定會質詢蘇貞昌，包含國安局長、林智堅論文指導教授陳明通、經濟部及NCC也都是鎖定質詢對象，更強調口袋準備的題目相當多。

另外，年關將至，「還稅於民」近日引起熱議，中央決定普發6000元。對此，王鴻薇質疑，重點在於財政制度問題，須了解中央如何使用納稅人的錢，因此將要求政府建立固定還債制度，並追查使用的透明度，若中央只想靠著操作發現金了事，只會淪為「政策性買票」。



▲王鴻薇表示，台灣有一句俗諺「欠債不能欠過年」，蘇貞昌年前內閣總辭應該即刻下台。（圖／記者林敬旻攝）

王鴻薇臉書全文：

我知道，很多朋友期待我在國會殿堂上質詢蘇貞昌，我當然也有很多問題要對他提出，但是我們必須要認知蘇貞昌在行政院長的位子上多一天，對台灣整體都是一種傷害，我呼籲蘇貞昌年前務必內閣總辭，我在這邊列出他的五大罪狀。



一、 政績不佳



從他院長職位來說，近幾年來物價上揚，人民生活越來越困苦，賺的錢都不夠漲的用，此外台灣能源問題，更是危急緊迫，我在參選時的政見已經說過了，以目前用電量來看，時常的斷電、停電，對我國經濟都是一大警訊，尤其未來核二核三如果沒有順利延役，這個問題一定是雪上加霜再者，新冠疫情爆發，他跟陳時中一起，因為錯誤的政策目的，護航高端、延誤了疫苗進口採購，更是危及國人的生命安全與健康，這些都在老百姓眼皮底下發生，但他從未對此向人民道歉。沒有一位國家閣揆，可以放任這樣的社會現狀，還戀棧權位。



二、 家族承包政府標案引起社會共憤



蘇貞昌過去就被踢爆，女兒開公司承包政府標案，最後更是礙於社會壓力，保證未來不再承包，沒想到過了幾年，居然又被發現靠轉包方式，又承包了桃園市的政府標案，這種行為，遊走法律灰色地帶，更是讓人民忍無可忍。



三、態度囂張跋扈，污辱國會殿堂。



曾經立委於立法院質詢蘇貞昌，只是問一句最低工資法到底何時可以送進立院，不料蘇根本答不出來，拗不贏就嗆對方媽媽，還有最著名的就是在立院惱羞成怒破口大罵立委在大聲什麼，爾後更讓薛瑞元、花敬群等人有樣學樣，目無法紀，嚴重傷害國會質詢權。



四、 用人失察、護短



政院前發言人丁怡銘過去曾因「萊牛肉麵」事件下台，後來蘇貞昌趁所有人不注意，才四個月竟又讓丁怡銘重回行政院，擔任顧問一職估計月領十二萬，對於自己人，不論社會觀感如何，硬要用到底，完全不把民意當一回事。



無獨有偶， 2019年時，蘇貞昌堅持重用因慶富案下台的廖燦昌當第一金控董事長，但他當時就已經是政界黑民單，蘇還表示「用人唯才是唯一考量」，結果廖燦昌在合庫董事長任內，又被抓拿公家的錢去做自己的人情，違法放款遠航22.5億元，造成合庫虧損，已被起訴。



蘇貞昌要不要對全民交代，這是哪門子的用人唯才？誤用罪犯要不要下台？



五、網軍治國濫用公帑



蘇貞昌在2019年上任行政院長之後，以中央圖房小編的哏圖功夫，加上鳴嘴、網軍的助攻，強勢地推動各種政策，過去也有被拍到，2020年11月3日，行政院某幕僚在立法院2樓媒體採訪席，製作攻擊在野黨製圖時，被上報記者當場抓包的畫面，隨後立即被綠營民意代表、側翼網軍等引用，這樣利用公帑，利用媒體戰逃避監督，更讓全民憤恨。



這五大罪狀，原本以為，九合一大選的結果，可以讓民進黨知道民意，更讓蘇貞昌知所進退，沒想到民進黨的檢討報告，千錯萬錯都不是黨的錯，蘇貞昌更是戀棧權位至今未下台，台灣有一句俗諺「欠債不能欠過年」，蘇貞昌年前內閣總辭應該即刻下台。