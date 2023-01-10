　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／王鴻薇突轟「蘇貞昌5大罪狀」：應立刻總辭　欠債不能欠過年

▲王鴻薇接受媒體時事聯訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲王鴻薇10日晚間突然在臉書PO文，列出行政院長蘇貞昌五大罪狀。（圖／記者許靖騏攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市第3選區立委補選，由國民黨候選人王鴻薇當選。王鴻薇10日晚間在臉書發文，列出蘇貞昌的五大罪狀，原本以為九合一大選結果，可以讓民進黨知道民意，讓蘇貞昌知所進退，沒想到其至今仍未下台，強調「蘇貞昌在行政院長的位子上多一天，對台灣整體都是一種傷害」，呼籲蘇貞昌年前務必內閣總辭。

王鴻薇10日晚間在臉書表示，她當選立委後，有許多人期待她在國會上質詢蘇貞昌，她當然準備了許多問題要提問，「但是我們必須要認知，蘇貞昌在行政院長的位子上多一天，對台灣整體都是一種傷害」、「我呼籲蘇貞昌年前務必內閣總辭，我在這邊列出他的五大罪狀」。

王鴻薇列出蘇貞昌的5大罪狀，包含1. 政績不佳、2. 家族承包政府標案引起社會共憤、3. 態度囂張跋扈，污辱國會殿堂、4. 用人失察、護短、5. 網軍治國濫用公帑。

她原本以為，九合一大選的結果，可以讓民進黨知道民意方向，可以讓蘇貞昌知所進退，「沒想到民進黨的檢討報告，千錯萬錯都不是黨的錯，蘇貞昌更是戀棧權位至今未下台，台灣有一句俗諺『欠債不能欠過年』，蘇貞昌年前內閣總辭應該即刻下台。」

▲王鴻薇接受媒體時事聯訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲王鴻薇表示，進入立法院後，一定會質詢蘇貞昌。（圖／記者許靖騏攝）

王鴻薇9日接受媒體訪問，被問到進立法院後「最想質詢誰」，她回答未來會遇到蘇貞昌及各部會首長，各類議題由不同首長負責，但蘇貞昌須負起最後責任，因此必定會質詢蘇貞昌，包含國安局長、林智堅論文指導教授陳明通、經濟部及NCC也都是鎖定質詢對象，更強調口袋準備的題目相當多。

另外，年關將至，「還稅於民」近日引起熱議，中央決定普發6000元。對此，王鴻薇質疑，重點在於財政制度問題，須了解中央如何使用納稅人的錢，因此將要求政府建立固定還債制度，並追查使用的透明度，若中央只想靠著操作發現金了事，只會淪為「政策性買票」。
 

▲行政院長蘇貞昌出席「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲王鴻薇表示，台灣有一句俗諺「欠債不能欠過年」，蘇貞昌年前內閣總辭應該即刻下台。（圖／記者林敬旻攝）

王鴻薇臉書全文：

我知道，很多朋友期待我在國會殿堂上質詢蘇貞昌，我當然也有很多問題要對他提出，但是我們必須要認知蘇貞昌在行政院長的位子上多一天，對台灣整體都是一種傷害，我呼籲蘇貞昌年前務必內閣總辭，我在這邊列出他的五大罪狀。

一、 政績不佳

從他院長職位來說，近幾年來物價上揚，人民生活越來越困苦，賺的錢都不夠漲的用，此外台灣能源問題，更是危急緊迫，我在參選時的政見已經說過了，以目前用電量來看，時常的斷電、停電，對我國經濟都是一大警訊，尤其未來核二核三如果沒有順利延役，這個問題一定是雪上加霜再者，新冠疫情爆發，他跟陳時中一起，因為錯誤的政策目的，護航高端、延誤了疫苗進口採購，更是危及國人的生命安全與健康，這些都在老百姓眼皮底下發生，但他從未對此向人民道歉。沒有一位國家閣揆，可以放任這樣的社會現狀，還戀棧權位。

二、 家族承包政府標案引起社會共憤

蘇貞昌過去就被踢爆，女兒開公司承包政府標案，最後更是礙於社會壓力，保證未來不再承包，沒想到過了幾年，居然又被發現靠轉包方式，又承包了桃園市的政府標案，這種行為，遊走法律灰色地帶，更是讓人民忍無可忍。

三、態度囂張跋扈，污辱國會殿堂。

曾經立委於立法院質詢蘇貞昌，只是問一句最低工資法到底何時可以送進立院，不料蘇根本答不出來，拗不贏就嗆對方媽媽，還有最著名的就是在立院惱羞成怒破口大罵立委在大聲什麼，爾後更讓薛瑞元、花敬群等人有樣學樣，目無法紀，嚴重傷害國會質詢權。

四、 用人失察、護短

政院前發言人丁怡銘過去曾因「萊牛肉麵」事件下台，後來蘇貞昌趁所有人不注意，才四個月竟又讓丁怡銘重回行政院，擔任顧問一職估計月領十二萬，對於自己人，不論社會觀感如何，硬要用到底，完全不把民意當一回事。

無獨有偶， 2019年時，蘇貞昌堅持重用因慶富案下台的廖燦昌當第一金控董事長，但他當時就已經是政界黑民單，蘇還表示「用人唯才是唯一考量」，結果廖燦昌在合庫董事長任內，又被抓拿公家的錢去做自己的人情，違法放款遠航22.5億元，造成合庫虧損，已被起訴。

蘇貞昌要不要對全民交代，這是哪門子的用人唯才？誤用罪犯要不要下台？

五、網軍治國濫用公帑

蘇貞昌在2019年上任行政院長之後，以中央圖房小編的哏圖功夫，加上鳴嘴、網軍的助攻，強勢地推動各種政策，過去也有被拍到，2020年11月3日，行政院某幕僚在立法院2樓媒體採訪席，製作攻擊在野黨製圖時，被上報記者當場抓包的畫面，隨後立即被綠營民意代表、側翼網軍等引用，這樣利用公帑，利用媒體戰逃避監督，更讓全民憤恨。

這五大罪狀，原本以為，九合一大選的結果，可以讓民進黨知道民意，更讓蘇貞昌知所進退，沒想到民進黨的檢討報告，千錯萬錯都不是黨的錯，蘇貞昌更是戀棧權位至今未下台，台灣有一句俗諺「欠債不能欠過年」，蘇貞昌年前內閣總辭應該即刻下台。

ET快訊
你對A片成癮了？靠「這8點可秒測」　戒除方法曝光
住飯店「茶包沒拿」阿姨笑了！　鄉民1原因反問：幹嘛不帶走
網傳電水壺燒開水有毒？　專家給答案了
快訊／王鴻薇突轟「蘇貞昌5罪狀」：立刻總辭　欠債不能欠過年
她吃生魷魚嘴巴痛爆！醫一檢查驚見「12顆精子」在蠕動
台灣「第一女優」無罩激凸搭地鐵！尖挺2點挨轟影響市容

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

內閣改組蘇貞昌「眷戀不放」？　梁文傑推測：更可能甩手不幹

快訊／王鴻薇突轟「蘇貞昌5大罪狀」：應立刻總辭　欠債不能欠過年

立院挑燈協商　陳明通：林智堅論文門「絕對是冤案」

北市府門聯寫「兔來萬安」　黃揚明轟：黨國官場馬屁文化再次復辟

立法院延會處理發現金？　朝野共識13日協商

「請海鷗轉告習近平」　國防部製梗圖嗆解放軍：禿鷹到處飛惹人厭

又有大秘寶！新竹12億工程「挖出500噸廢棄物」　名嘴：這就五星級

快訊／苗栗前三灣鄉長貪汙逾1289萬　監察委員13:0通過彈劾

《平均地權條例》三讀　蔡英文：為年輕世代實現平等居住權益

被政治耽誤的綜藝咖？　王世堅自稱「野獸」：林智堅長得帥更適合

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

內閣改組蘇貞昌「眷戀不放」？　梁文傑推測：更可能甩手不幹

快訊／王鴻薇突轟「蘇貞昌5大罪狀」：應立刻總辭　欠債不能欠過年

立院挑燈協商　陳明通：林智堅論文門「絕對是冤案」

北市府門聯寫「兔來萬安」　黃揚明轟：黨國官場馬屁文化再次復辟

立法院延會處理發現金？　朝野共識13日協商

「請海鷗轉告習近平」　國防部製梗圖嗆解放軍：禿鷹到處飛惹人厭

又有大秘寶！新竹12億工程「挖出500噸廢棄物」　名嘴：這就五星級

快訊／苗栗前三灣鄉長貪汙逾1289萬　監察委員13:0通過彈劾

《平均地權條例》三讀　蔡英文：為年輕世代實現平等居住權益

被政治耽誤的綜藝咖？　王世堅自稱「野獸」：林智堅長得帥更適合

Mazda「轉子引擎新休旅」預告1／13首演！歐洲搶先開賣台灣再等等

勇士小將鮑德溫態度佳　教頭柯爾盛讚：前途一片光明

國人2022年前11月已刷3.15兆！　全年可能創歷史新高

35歲女星嘴歪遭酸整太大　認動刀自爆「墜樓導致神經壞死」

魔獸「超主動」隊友狂擋！　小甜甜嗨喊：黑人眼光真的colorful

照護費壓垮新北弱勢家庭　圓融行善團「1人1千」接龍伸援20萬

朴炯植新戲「陸版被吳亦凡害播不了」！韓版《青簪行》開播日曝光

內閣改組蘇貞昌「眷戀不放」？　梁文傑推測：更可能甩手不幹

快訊／王鴻薇突轟「蘇貞昌5大罪狀」：應立刻總辭　欠債不能欠過年

你對A片成癮了？靠「這8點可秒測」　想戒除方法曝

法鬥自摔回過神竟怪 同伴氣到「叫兄弟」包圍嗆聲

政治熱門新聞

又有大秘寶！新竹12億工程挖出500噸廢棄物

新北發錢了！「最多領3.5萬」資格曝光

張亞中明宣布參選總統！　拋16字「救國宣言」

誤用數字！王世堅向「非1450、網軍側翼」民眾道歉

議員批高虹安1錯誤：牽連公務員清白

桃園停水張善政遭罵爆！居民轟：推給中央

「爆乳田慎節」出席聯誼活動　驚爆已嫁　

《平均地權條例》三讀　炒房最重罰5000萬

王世堅怒嗆林智堅草包　新竹3議員籲黨紀處分

竹市黨部喊開除黨籍　王世堅：絕不抗辯

生不如死！內政部公布人口統計　台灣連3年負成長

王世堅嗆她老　周玉蔻超怒：我腰圍26吋！

王世堅、竹市議員互嗆　民進黨中央喊團結

「壹蘋新聞網」傳大量解僱逾50人

更多熱門

相關新聞

內閣改組蘇貞昌「眷戀不放」？　梁文傑推測：更可能甩手不幹

內閣改組蘇貞昌「眷戀不放」？　梁文傑推測：更可能甩手不幹

近期內閣改組風聲不斷，前副總統呂秀蓮10日稱「她認識的蘇院長，過去會自己辭掉，是個知所進退的人，但為什麼這一次讓人覺得眷戀不放，恐怕別有原因。」不過，民進黨台北市議員梁文傑卻認為，「以蘇貞昌的個性不但不會戀棧，反而更可能一甩手不幹了。」

民眾黨質疑舉債發現金　綠委搬法規反擊：造謠！

民眾黨質疑舉債發現金　綠委搬法規反擊：造謠！

呂秀蓮：蘇貞昌內閣改組「眷戀不放」藏貓膩

呂秀蓮：蘇貞昌內閣改組「眷戀不放」藏貓膩

視察曾文水庫缺席府院會議　蘇貞昌：總統事前知道

視察曾文水庫缺席府院會議　蘇貞昌：總統事前知道

內閣春節前改組？　蘇貞昌：時候到了自然公布

內閣春節前改組？　蘇貞昌：時候到了自然公布

關鍵字：

王鴻薇蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

當自己家！房客大改造　對比太驚人

麥當勞工讀生搬薯條昏倒喪命　一審判賠472萬

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面