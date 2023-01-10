呂秀蓮：蘇貞昌知恥近乎勇　內閣改組「眷戀不放」藏貓膩

▲前副總統呂秀蓮針砭時事。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

時值內閣即將改組敏感時機，前副總統呂秀蓮10日表示，行政院長蘇貞昌是「知恥近乎勇」的人，這次拖這麼久，可能是因為總統蔡英文要換對人，需要一些時間，「為什麼這一次讓人覺得眷戀不放，恐怕別有原因」，並為蘇揆大抱不平。

呂秀蓮今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時，談到蘇貞昌是否辭閣揆的議題，呂回憶，在2005年蘇貞昌擔任民進黨主席時，因縣市長敗選下台，當時蘇貞昌知恥近乎勇，「據我了解他是這樣的政治人物，這次拖到那麼久，可能是蔡總統要換人也要換對人，所以內閣改組需要一點時間。」

呂秀蓮指出，但一直以來有一個貓膩存在，2020年蔡英文在大選獲得817萬票，蔡英文當時有為蘇貞昌特別舉辦記者會，開口閉口全面稱讚蘇，還加了一句話，「今後4年還要重用蘇」，敏感的人聽這句話會覺得很不尋常，因為行政院長的任期沒保障，沒有一個總統會事先把人事任命權繳械，但人事支票已經開下去，真正的貓膩就在那裡。

呂秀蓮提到，過去蔡英文當蘇貞昌的行政院副院長時，兩人沒有很愉快，但現在蘇貞昌當院長，蔡總統也對蘇百依百順，可能也是有些貓膩，「而我認識的蘇院長，過去會自己辭掉，是個知所進退的人，但為什麼這一次讓人覺得眷戀不放，恐怕別有原因，現在看立法院結束後看看是否會宣布內閣改組，這樣蘇院長也受冤屈了。」

此外，針對國安局長陳明通過去擔任台大國發所教授，指導的學生包括新竹市前市長林智堅、桃園市前市長鄭文燦等人，頻頻出現論文抄襲爭議，呂秀蓮認為，論文事件就是「學術詐欺」，就是有陳明通這種老師才會有這種學生，同時不該只針對台大，需要全面性檢討，並當作歷史共業，永絕後患，而主政的校長跟教育部長也要負責來展開大掃除。

至於蔡英文重用陳明通的原因，呂秀蓮表示，綠營裡大家都很反共，但跟中國有交手經驗的只有陳明通一人，算是「中國通」，非用不可，但這理由能否被接受則要靠外界檢驗，而一個國家的底蘊要看人民教育水準，論文事件不可原諒，未來的準黨主席賴清德需要好好更正。