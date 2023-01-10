　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呂秀蓮：蘇貞昌知恥近乎勇　內閣改組「眷戀不放」藏貓膩

▲▼「反核武•救地球；愛和平•保台灣」 遊行記者會。呂秀蓮（圖／記者周宸亘攝）

▲前副總統呂秀蓮針砭時事。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

時值內閣即將改組敏感時機，前副總統呂秀蓮10日表示，行政院長蘇貞昌是「知恥近乎勇」的人，這次拖這麼久，可能是因為總統蔡英文要換對人，需要一些時間，「為什麼這一次讓人覺得眷戀不放，恐怕別有原因」，並為蘇揆大抱不平。

呂秀蓮今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時，談到蘇貞昌是否辭閣揆的議題，呂回憶，在2005年蘇貞昌擔任民進黨主席時，因縣市長敗選下台，當時蘇貞昌知恥近乎勇，「據我了解他是這樣的政治人物，這次拖到那麼久，可能是蔡總統要換人也要換對人，所以內閣改組需要一點時間。」

呂秀蓮指出，但一直以來有一個貓膩存在，2020年蔡英文在大選獲得817萬票，蔡英文當時有為蘇貞昌特別舉辦記者會，開口閉口全面稱讚蘇，還加了一句話，「今後4年還要重用蘇」，敏感的人聽這句話會覺得很不尋常，因為行政院長的任期沒保障，沒有一個總統會事先把人事任命權繳械，但人事支票已經開下去，真正的貓膩就在那裡。

呂秀蓮提到，過去蔡英文當蘇貞昌的行政院副院長時，兩人沒有很愉快，但現在蘇貞昌當院長，蔡總統也對蘇百依百順，可能也是有些貓膩，「而我認識的蘇院長，過去會自己辭掉，是個知所進退的人，但為什麼這一次讓人覺得眷戀不放，恐怕別有原因，現在看立法院結束後看看是否會宣布內閣改組，這樣蘇院長也受冤屈了。」

此外，針對國安局長陳明通過去擔任台大國發所教授，指導的學生包括新竹市前市長林智堅、桃園市前市長鄭文燦等人，頻頻出現論文抄襲爭議，呂秀蓮認為，論文事件就是「學術詐欺」，就是有陳明通這種老師才會有這種學生，同時不該只針對台大，需要全面性檢討，並當作歷史共業，永絕後患，而主政的校長跟教育部長也要負責來展開大掃除。

至於蔡英文重用陳明通的原因，呂秀蓮表示，綠營裡大家都很反共，但跟中國有交手經驗的只有陳明通一人，算是「中國通」，非用不可，但這理由能否被接受則要靠外界檢驗，而一個國家的底蘊要看人民教育水準，論文事件不可原諒，未來的準黨主席賴清德需要好好更正。

ET快訊
食藥署稽查253家「網紅人氣餐廳」　5家不合格！
快訊／日本也GG！　中國宣布停發旅客簽證
快訊／台塑四寶開獎　年終獎金出爐！
女警辦多人淫亂趴！　和8警官愛愛被解雇
被要求「開除黨籍」　王世堅：那就去辦！我絕不會抗辯
快訊／王世堅道歉了！　認引用錯誤數字
40分鐘搬1噸薯條　麥當勞工讀生昏倒喪命！一審判賠472萬
「好市多吉拿棒」好吃到哭　下秒慘曝災情！會員怒：我要發飆了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍軍轟賴清德讓台南成黑金故鄉　議會黨團：深綠鄉親覺丟臉想搬家

《平均地權條例》三讀　花敬群：不影響正常交易

呂秀蓮肯定賴清德選總統　獻策「這樣」可以挽救民心

被新竹市黨部要求「開除黨籍」　王世堅：那就去辦！我絕不會抗辯

應把「他」也送入立院！　李艷秋喊：藍營不能戰也不願戰的就讓位

呂秀蓮：蘇貞昌知恥近乎勇　內閣改組「眷戀不放」藏貓膩

視察曾文水庫缺席府院會議　蘇貞昌：總統事前知道「不必捕風捉影」

引用高虹安錯誤數字　王世堅：向非「1450、網軍、側翼」的民眾道歉

內閣春節前改組？　蘇貞昌：隊伍怎麼調整時候到了自然公布

舉債發現金「債務全民共享」？蘇貞昌強調不會增加人民負擔

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

藍軍轟賴清德讓台南成黑金故鄉　議會黨團：深綠鄉親覺丟臉想搬家

《平均地權條例》三讀　花敬群：不影響正常交易

呂秀蓮肯定賴清德選總統　獻策「這樣」可以挽救民心

被新竹市黨部要求「開除黨籍」　王世堅：那就去辦！我絕不會抗辯

應把「他」也送入立院！　李艷秋喊：藍營不能戰也不願戰的就讓位

呂秀蓮：蘇貞昌知恥近乎勇　內閣改組「眷戀不放」藏貓膩

視察曾文水庫缺席府院會議　蘇貞昌：總統事前知道「不必捕風捉影」

引用高虹安錯誤數字　王世堅：向非「1450、網軍、側翼」的民眾道歉

內閣春節前改組？　蘇貞昌：隊伍怎麼調整時候到了自然公布

舉債發現金「債務全民共享」？蘇貞昌強調不會增加人民負擔

藍軍轟賴清德讓台南成黑金故鄉　議會黨團：深綠鄉親覺丟臉想搬家

春節送禮傳愛！中華郵政攜手青農推茂谷柑禮盒　每箱捐10元做公益

食藥署稽查253家「網紅人氣餐廳」　5家不合格！

毒殺大20歲獸醫尪！美魔人妻被抓痛哭：唯一罪過是太愛你

2023年首次！中國派4艘海警船進入釣魚台海域　航行2小時才走

限時48天！「無所事事小海豹」游回高雄了　穿新年兔寶寶裝超Q

快訊／中國再出手！　暫停向「日本旅客」發放新簽證

8年級慘哭！正到買房年紀「就漲40%」　他無奈：還只剩蛋殼區

春節不孤單！花蓮長照服務不打烊　提供喘息服務小確幸

一錯再錯！花蓮男被搜出卡西酮　辯「車是借的不知有毒」

開箱「取精室」設備齊全　醫幽默：護士不會幫你

政治熱門新聞

新北發錢了！「最多領3.5萬」資格曝光

桃園停水張善政遭罵爆！居民轟：推給中央

「爆乳田慎節」出席聯誼活動　驚爆已嫁　

《平均地權條例》三讀　炒房最重罰5000萬

王世堅怒嗆林智堅草包　新竹3議員籲黨紀處分

議員批高虹安1錯誤：牽連公務員清白

誤用數字！王世堅向「非1450、網軍側翼」民眾道歉

生不如死！內政部公布人口統計　台灣連3年負成長

「壹蘋新聞網」傳大量解僱逾50人

遭疑灌水棒球場工程款　高虹安曝原因

「根本沒繳6000元的稅」　他轟還稅於民「鬧劇」：台灣非共產制度

一次看怎領6000元現金？　擬規劃線上申請、ATM、郵局臨櫃3方案

民進黨基層喊開除　王世堅：別再霸凌高嘉瑜

王世堅嗆她老　周玉蔻超怒：我腰圍26吋！

更多熱門

相關新聞

視察曾文水庫缺席府院會議　蘇貞昌：總統事前知道

視察曾文水庫缺席府院會議　蘇貞昌：總統事前知道

行政院長蘇貞昌、總統蔡英文間的關係屢被拿出來作文章，傳出蘇上周三視察曾文水庫是臨時行程，缺席和總統的每周例會。對此，蘇貞昌說，曾文水庫水情緊急，嘉義、台南有許多灌區都因此停灌，「這是非常重大的事件，總統事前也知道」，不必做無謂的猜測或做無謂的捕風捉影。

內閣春節前改組？　蘇貞昌：時候到了自然公布

內閣春節前改組？　蘇貞昌：時候到了自然公布

舉債發現金「債務全民共享」？蘇貞昌強調不會增加人民負擔

舉債發現金「債務全民共享」？蘇貞昌強調不會增加人民負擔

蘇貞昌收拾辦公室將卸任？　行政院澄清：包裝寄送年節禮品

蘇貞昌收拾辦公室將卸任？　行政院澄清：包裝寄送年節禮品

王鴻薇嗆「蹭」　管碧玲勸：情緒化易犯錯

王鴻薇嗆「蹭」　管碧玲勸：情緒化易犯錯

關鍵字：

民進黨蔡英文蘇貞昌呂秀蓮

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

當自己家！房客大改造　對比太驚人

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面