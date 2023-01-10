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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內閣改組蘇貞昌「眷戀不放」？　梁文傑推測：更可能甩手不幹

▲▲全國十大神農頒獎典禮 蘇貞昌、陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）。（圖／記者楊惠琪攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者楊惠琪攝）

記者詹宜庭／台北報導

近期內閣改組風聲不斷，前副總統呂秀蓮10日稱「她認識的蘇院長，過去會自己辭掉，是個知所進退的人，但為什麼這一次讓人覺得眷戀不放，恐怕別有原因。」不過，民進黨台北市議員梁文傑卻認為，「以蘇貞昌的個性不但不會戀棧，反而更可能一甩手不幹了。」

內閣改組傳聞不斷，除了有媒體報導，行政院長蘇貞昌將卸任，目前已在收拾辦公室物品，更有消息指出，內閣改組會在立法院臨時會結束後、農曆春節前後進行。不過，對於相關傳言，行政院發言人羅秉成10日回應，院長辦公室近日係針對年節禮品安排包裝及寄送事宜，並無所謂辦公室陸續打包一事；蘇貞昌也回應，「行政院長的任免是總統職權，應該尊重，隊伍該怎麼調整時候到了自然公布。」

呂秀蓮10日中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時表示，她認識的蘇院長，過去會自己辭掉，是個知所進退的人，「但為什麼這一次讓人覺得眷戀不放，恐怕別有原因，現在看立法院結束後看看是否會宣布內閣改組，這樣蘇院長也受冤屈了。」

針對蘇貞昌「眷戀不放」政院長職務說法，屬於新潮流派系的梁文傑強調，「我從不評論人事，誰當院長我沒意見，但黨內外有些人說蘇貞昌戀棧，這我不能同意。這院長只剩一年，我認為以蘇貞昌的個性不但不會戀棧，反而更可能一甩手不幹了。」

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