《菸害防制法》準備闖關 ！柯建銘：沒共識就直接表決處理

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳弘修／台北報導

被立法院列為本會期重大法案的《菸害防制法》修正案，4日再度進行朝野協商，雖然國民黨立委林為洲指控國健署推翻先前嚴管加熱菸載具的共識，但民進黨團總召柯建銘已經正式表態，行政院版的立場就是納管加熱菸與禁止電子煙，《菸害防制法》在立法院已經搞了2屆，修正案已經排入院會，沒有共識就直接表決處理。換言之，以民進黨團在立法院擁有多數席次的優勢來看，延宕14年未修正的《菸害防制法》，已經看到行政院版本準備成功闖關的曙光。

朝野黨團4日上午9時30分針對保留條文進行協商，負責主導朝野黨團的國民黨立委林為洲前一晚先透過臉書發文指控民進黨「《菸害防制法》修法，超大型翻車現場」，4日在立法院也公開指出，原本大家共識是「嚴管加熱菸器（載具）」，但最新修法版本仍不願納管，但國健署認為加熱菸載具和菸品不同，「加熱器屬於電子產品，衛生機關沒有審查的能力」，由於雙方各執一詞，導致全案仍協商未果。

▲國民黨立委林為洲與董氏基金會認為加熱菸載具必須依菸品管理。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，民進黨團總召柯建銘也明確地表態，這個案子在本會期就會處理完成。根據中央社報導，柯建銘認為，菸害防制法已經在立法院搞2屆，行政院已經定調，按照這立場處理就好，國家不應該在這問題懸而不決，草案已排入院會，沒共識就表決處理，不會因為法案被林為洲抓在手上就卡住。

另一方面，國健署署長吳昭軍在受訪時也公開表示，「菸品跟載具就是不一樣的東西」，國健署的立場都是希望趕快通過，電子煙全禁，加熱菸就是嚴管，國健署也不會再做相關條文的修正。

吳昭軍表示，加熱菸載具本來就有管，在廠商申請健康風險評估時，必須把搭配的載具一起送來做評估審查，通過後才能在市面上販售流通，「重點就是電子煙全禁，加熱菸納管」，之後相關罰則都是拉高的。

在回應民團呼籲加熱菸就是要依照「菸品」管理方面，吳昭軍也明確表示，「大家都在問載具到底要不要比照菸品？但它就不是菸品啊！載具有必要管，要管到什麼樣的程度，就是後續討論。」

吳昭軍強調，國健署在草擬修正案的版本過程中，一直在想菸品跟載具是不一樣的東西，「有必要把菸品跟載具放在一起嗎？但它們兩個就是不一樣」，管理程度應該是要不同，所以才會回到一開始送出的版本，現在通過經濟部核可才能一起送審，審查要搭配菸草送健康風險評估審查，才能在市面合法上市。

對於是否還會有下一次協商，吳昭軍表示，林為洲有排時間就會討論，但目前還沒收到下次協商時間，國健署也不會再做相關條文修正。

▼行政院去年1月13日通過《菸害防制法》修正草案的重點內容，管理加熱菸，禁電子煙。（圖／衛福部提供）

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