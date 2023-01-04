　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「加熱菸產值是萊豬100倍」　林為洲疑美介入：蘇巧慧也無法辯護

▲林為洲4日下午與反菸團體記者會舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林為洲4日下午與反菸團體記者會舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院衛環委員會今（4日）針對《菸害防制法》修正草案進行第四次協商，朝野立委對於國健署推翻「加熱菸載具不得廣告與宣傳」、「20歲以下禁購買加熱菸載具」等共識表達疑義。衛環委員會召委林為洲表示，大轉變很怪，他在立法院這麼多年很少碰到這樣的事。連民進黨蘇巧慧、吳玉琴今協商也無法為國健署辯護；林也說，老實講，加熱菸產值是萊豬100倍，萊豬才幾十億，而加熱菸是1000多億元的商機，對國人健康影響很大。

立法院衛環委員會上周協商，朝野立委與相關政府部門對《菸害防制法》修正草案達成共識，認為加熱菸載具不得廣告與宣傳、20歲以下禁購買加熱菸載具等；然而傳受到美國施壓，國健署態度大轉彎，除讓林為洲相當氣憤外，今第四次協商中，出席委員皆對此表達疑義，甚至不滿。

今協商會議中，林為洲直言，若國健署長吳昭軍給不出「翻車原因」，將送監察院跟檢調調查，但吳則說，「我們沒有受到任何的壓力，好不好，如果要移送，歡迎嘿」。

同日下午，林為洲與董氏基金會、全國家長會長聯盟等民團代表舉行記者會。林為洲指出，上週衛環會委員針對加熱菸載具達成一定共識，要限制未成年不得購買加熱菸，廠商也不能廣告、宣傳及贈送，「結果今天全部翻盤，我實在是沒有辦法接受」，到底是誰給的壓力？是菸商還是民進黨高層？這要講清楚，否則前三次協商不是都在「裝肖維」，都是在演戲？

「我們很失望，但是我們不放棄。」林為洲說，下周他會繼續排協商，揭露真相，到底為什麼會180度會轉變，他會追查到底；林強調，政策大轉彎不是只要對國會說明，否則是欺騙國會，也要對民眾、所有家長團體、菸害反制團體說明清楚。

▲加熱菸 反菸 董氏基金會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲董事基金會菸害防治中心主任林清麗。（圖／記者屠惠剛攝）

董事基金會菸害防治中心主任林清麗秀出一張加熱菸圖，指出這是美國最大菸草公司「菲利普莫里斯」一直對我方政府施壓、強行要開放的加熱菸。林清麗表示，2016年加熱菸剛出來時，董事基金會等不斷與國健署開記者會，要禁止加熱菸、電子煙等新型煙品，絕不退讓，但一直有美國菸商要求開放加熱菸的謠傳。

林清麗說，民團2020年向行政院長蘇貞昌求情，蘇派了幹部代表，說政府跟民團立場不變，絕對以人民健康為主，不開放新型煙品；可是同年下半年，政府卻開始說加熱菸只是煙品、菸草製品，世衛組織（WHO）說要開放，但WHO從未這說過，政府官員竟可以為了圖利煙商講這種話。

林清麗強調，如果主管機關圖利煙商，要求通過行政院版草案，未來加熱菸可以當作精品店，也可以有大型看板、可以郵購等，最重要的是能免費贈送。

記者對於不排除移送國建署一事詢問林為洲，林則回應，大轉變很怪，他在立法院這麼多年很少碰到這樣的事，因為這是一次打臉四黨委員上週的協商，也打臉國健署跟衛福部，「這很怪」，不知道內部發生什麼事情，誰受到壓力、關說，所以他不排除對公務人員部分送監察院跟檢調，下周會再協商。

媒體追問不排除送監察院、檢調的時間點，是否下周協商未果就會進行，林為洲回應，「也許提早也不一定」，他現在在搜查一些證據，畢竟其來有自，一定有些原因，不然對民進黨來講，這樣大翻車對民進黨職政是威信掃地；另外，今天出席協商的蘇巧慧、吳玉琴，也都沒辦法辯護，無法接受可以加熱菸可以贈送，及讓未成年可以購買。

「你認為民進黨會故意讓自己委員難堪？」林為洲強調，蘇巧慧跟吳玉琴都是衛環會的重量級委員，蘇巧慧的重要性，大家都不用懷疑了，連她們都無法接受。

至於是否認為此次像萊豬案，把台灣人健康出賣給美國業者？林為洲說，他現在就是在懷疑一開始協商都是打假球，到最後是無條件開放加熱菸，且不受任何管制。林也指出，老實講，加熱菸產值是萊豬100倍，萊豬才幾十億，而加熱菸是1000多億元的商機，可能因為不管制加熱菸，造成更多年輕人吸食人數急速增長，對國人健康影響很大。

ET快訊
第一位YouTuber「斗內金破千萬」是他！　PTT喊扯：罵
快訊／板橋女2天沒去上班　房東開門…她躺沙發睜眼死亡
這張千元鈔不要收！假鈔流竄全台　序號曝光
候選人政見發表　他15分鐘「全程靜默」只做1動作
幕後／全民發6千　蔡英文被誤解政策轉彎關鍵曝
闖空門性侵8女逃22年！　每次都留拭精衛生紙團
經典賽韓國隊30人名單出爐！　3大聯盟好手入列
人妻甜喊哥哥！　揪人夫衝摩鐵：下面X這麼小

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「加熱菸產值是萊豬100倍」　林為洲疑美介入：蘇巧慧也無法辯護

蕭景田涉賄請辭國民黨中常委！　遺缺由「他」遞補

吳怡農批「對手不斷謾罵」　王鴻薇反問：哪句人身攻擊了？

手不酸嗎？候選人政見發表會舉立牌「罰站」　15分鐘一句話都不說

黃珊珊曝「取消晨會」在意料之內　只盼公開透明精神能延續

全台公職力挺吳怡農　明早發動「大家攏來站街頭」

台南議長選舉涉賄　總統府「尊重檢調」：支持徹查到底、勿枉勿縱

普發6000元挨批「大撒幣」　蔣萬安實問虛答：別讓民眾權益受損

高嘉瑜再槓中央「稅收超徵並非政績」　揭檢討2重點：還要拖多久？

蔣萬安僅維持1週的晨會「無會議紀錄」　議員批：這才是為開而開

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

朱宇宰跳《Hype Boy》遭金鍾國罵翻XD　PD超會扭！劉在錫：比他差的都別跳

躲門後給遠距女友驚喜　她走近被嚇爛像看到鬼

「加熱菸產值是萊豬100倍」　林為洲疑美介入：蘇巧慧也無法辯護

蕭景田涉賄請辭國民黨中常委！　遺缺由「他」遞補

吳怡農批「對手不斷謾罵」　王鴻薇反問：哪句人身攻擊了？

手不酸嗎？候選人政見發表會舉立牌「罰站」　15分鐘一句話都不說

黃珊珊曝「取消晨會」在意料之內　只盼公開透明精神能延續

全台公職力挺吳怡農　明早發動「大家攏來站街頭」

台南議長選舉涉賄　總統府「尊重檢調」：支持徹查到底、勿枉勿縱

普發6000元挨批「大撒幣」　蔣萬安實問虛答：別讓民眾權益受損

高嘉瑜再槓中央「稅收超徵並非政績」　揭檢討2重點：還要拖多久？

蔣萬安僅維持1週的晨會「無會議紀錄」　議員批：這才是為開而開

總說討厭學校？恐是「兒童憂鬱症」上身　專家揭4大核心現象

手機也能拍星空！vivo X90像把單眼放到口袋裡

水煮蛋內竟藏「鑫鑫腸」！她剝開驚見「蛋中蛋」嚇歪：不敢吃

夫訂做「亡妻雕像」整尊擺客廳天天共處！　全因她生前1句話

想學網紅！帶3歲兒去日本玩...老公卻狠拒　網勸：享受2人世界

來台快閃14天！京都高人氣「龍漢堡」客座晶華　5款口味可選擇

福斯「首款電動房車」ID.7亮相　空間比Passat大、續航達700公里

新竹縣首座社宅「新湖好室」發包！　130戶預計2027年完工

楊志良／寧可現在要回超收稅金　不指望財政紀律嚴正化

不准吃糖生氣離家　94歲嬤賭氣「下次走偏僻一點」警哄她回家

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

蘇貞昌宣布開春全民發6000　中低收、低收入戶還有額外加碼

侯友宜、郭台銘傳結盟　藍大老嗆：他敢登記我就選

蘇貞昌全民普發6000元啟動盤點作業　蔡英文：盼朝野支持

普發6千直接進戶頭？　綠委推兩方式並行：避免牽涉個資也更方便

曾喊反對普發現金　綠委：與家人拿到6千「全部捐出」

南投立委補選　民進黨徵召蔡培慧

現金發多少？　柯建銘指「1萬不可能」：不會少於5千、共識不排富

中科院再出包！　雄三飛彈、警監系統機敏數據洩中國

超收全民最多拿6千！沈富雄揭急轉髮夾彎內幕

王浩宇稱台南很多問題都「他」爛攤子

藍營現挺「侯朱配」選2024聲量　比搭郭董、盧秀燕「對黨更加分」

幕後／發現金、N倍券「全民共享」還有望　人民領取方式雛型搶先看

更多熱門

相關新聞

快訊／加熱菸納管大翻車　國健署長：歡迎移送

快訊／加熱菸納管大翻車　國健署長：歡迎移送

立法院衛環委員會上周針對《菸害防制法》修正草案協商，朝野達成「加熱菸載具不得廣告與宣傳」、「20歲以下禁購買加熱菸載具」等共識，但國健署昨卻態度轉彎。今（30日）衛環委員會召委林為洲召開第4次協商，揚言若國健署長吳昭軍給不出「翻車原因」，將送監察院跟檢調調查，但吳則說，「我們沒有受到任何的壓力，好不好，如果要移送，歡迎嘿」。

林為洲點名柯建銘受美方施壓　不納管加熱菸載具「打臉四黨共識」

林為洲點名柯建銘受美方施壓　不納管加熱菸載具「打臉四黨共識」

《菸害防制法》終極協商今登場　若談不攏擬送院會直接表決

《菸害防制法》終極協商今登場　若談不攏擬送院會直接表決

詐領菸捐464萬　國健署官員涉圖利

詐領菸捐464萬　國健署官員涉圖利

《菸害防制法》最後協商8重點曝　開放加熱菸、禁電子煙

《菸害防制法》最後協商8重點曝　開放加熱菸、禁電子煙

關鍵字：

林為洲加熱菸菸害防制法國健署董事基金會蘇巧慧

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

快訊／宋逸民「90度鞠躬」道歉了

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

丟丟妹老公宣戰了！爆猛料「還有更黑暗的事」

快訊／宋逸民選結婚20周年日道歉！「陳維齡崩潰哭了」

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

全民領錢了！最高拿15000元

宋逸民「很對不起維齡」妻掩面哭了！

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

超徵發現金！他怒「沒繳稅還能分」被打臉

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面