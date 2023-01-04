「加熱菸產值是萊豬100倍」　林為洲疑美介入：蘇巧慧也無法辯護

▲林為洲4日下午與反菸團體記者會舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院衛環委員會今（4日）針對《菸害防制法》修正草案進行第四次協商，朝野立委對於國健署推翻「加熱菸載具不得廣告與宣傳」、「20歲以下禁購買加熱菸載具」等共識表達疑義。衛環委員會召委林為洲表示，大轉變很怪，他在立法院這麼多年很少碰到這樣的事。連民進黨蘇巧慧、吳玉琴今協商也無法為國健署辯護；林也說，老實講，加熱菸產值是萊豬100倍，萊豬才幾十億，而加熱菸是1000多億元的商機，對國人健康影響很大。

立法院衛環委員會上周協商，朝野立委與相關政府部門對《菸害防制法》修正草案達成共識，認為加熱菸載具不得廣告與宣傳、20歲以下禁購買加熱菸載具等；然而傳受到美國施壓，國健署態度大轉彎，除讓林為洲相當氣憤外，今第四次協商中，出席委員皆對此表達疑義，甚至不滿。

今協商會議中，林為洲直言，若國健署長吳昭軍給不出「翻車原因」，將送監察院跟檢調調查，但吳則說，「我們沒有受到任何的壓力，好不好，如果要移送，歡迎嘿」。

同日下午，林為洲與董氏基金會、全國家長會長聯盟等民團代表舉行記者會。林為洲指出，上週衛環會委員針對加熱菸載具達成一定共識，要限制未成年不得購買加熱菸，廠商也不能廣告、宣傳及贈送，「結果今天全部翻盤，我實在是沒有辦法接受」，到底是誰給的壓力？是菸商還是民進黨高層？這要講清楚，否則前三次協商不是都在「裝肖維」，都是在演戲？

「我們很失望，但是我們不放棄。」林為洲說，下周他會繼續排協商，揭露真相，到底為什麼會180度會轉變，他會追查到底；林強調，政策大轉彎不是只要對國會說明，否則是欺騙國會，也要對民眾、所有家長團體、菸害反制團體說明清楚。

▲董事基金會菸害防治中心主任林清麗。（圖／記者屠惠剛攝）

董事基金會菸害防治中心主任林清麗秀出一張加熱菸圖，指出這是美國最大菸草公司「菲利普莫里斯」一直對我方政府施壓、強行要開放的加熱菸。林清麗表示，2016年加熱菸剛出來時，董事基金會等不斷與國健署開記者會，要禁止加熱菸、電子煙等新型煙品，絕不退讓，但一直有美國菸商要求開放加熱菸的謠傳。

林清麗說，民團2020年向行政院長蘇貞昌求情，蘇派了幹部代表，說政府跟民團立場不變，絕對以人民健康為主，不開放新型煙品；可是同年下半年，政府卻開始說加熱菸只是煙品、菸草製品，世衛組織（WHO）說要開放，但WHO從未這說過，政府官員竟可以為了圖利煙商講這種話。

林清麗強調，如果主管機關圖利煙商，要求通過行政院版草案，未來加熱菸可以當作精品店，也可以有大型看板、可以郵購等，最重要的是能免費贈送。

記者對於不排除移送國建署一事詢問林為洲，林則回應，大轉變很怪，他在立法院這麼多年很少碰到這樣的事，因為這是一次打臉四黨委員上週的協商，也打臉國健署跟衛福部，「這很怪」，不知道內部發生什麼事情，誰受到壓力、關說，所以他不排除對公務人員部分送監察院跟檢調，下周會再協商。

媒體追問不排除送監察院、檢調的時間點，是否下周協商未果就會進行，林為洲回應，「也許提早也不一定」，他現在在搜查一些證據，畢竟其來有自，一定有些原因，不然對民進黨來講，這樣大翻車對民進黨職政是威信掃地；另外，今天出席協商的蘇巧慧、吳玉琴，也都沒辦法辯護，無法接受可以加熱菸可以贈送，及讓未成年可以購買。

「你認為民進黨會故意讓自己委員難堪？」林為洲強調，蘇巧慧跟吳玉琴都是衛環會的重量級委員，蘇巧慧的重要性，大家都不用懷疑了，連她們都無法接受。

至於是否認為此次像萊豬案，把台灣人健康出賣給美國業者？林為洲說，他現在就是在懷疑一開始協商都是打假球，到最後是無條件開放加熱菸，且不受任何管制。林也指出，老實講，加熱菸產值是萊豬100倍，萊豬才幾十億，而加熱菸是1000多億元的商機，可能因為不管制加熱菸，造成更多年輕人吸食人數急速增長，對國人健康影響很大。