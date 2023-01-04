快訊／加熱菸納管大翻車！林為洲怒批裝肖維　國健署長：歡迎移送

▲立法院衛環委員會針對加熱菸納管議題召開第四次協商 。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院衛環委員會上周針對《菸害防制法》修正草案協商，朝野達成「加熱菸載具不得廣告與宣傳」、「20歲以下禁購買加熱菸載具」等共識，但國健署昨卻態度轉彎。今（30日）衛環委員會召委林為洲召開第4次協商，揚言若國健署長吳昭軍給不出「翻車原因」，將送監察院跟檢調調查，但吳則說，「我們沒有受到任何的壓力，好不好，如果要移送，歡迎嘿」。

立法院衛環委員會4日針對《菸害防制法》修正草案進行第4次協商，在野黨關切國建署是否因美國施壓，改變上次協商的朝野共識。時代力量委員陳椒華提到，根據國健署資料，美國FDA有納管加熱菸載具，也提到FDA對菸草跟組合元件都需要經過核准跟審查，結果國健署只管菸草，根本是戕害國人健康，不負責任。

對於立委林奕華今協商中詢問國健署為何大轉彎，陳椒華也質問，到底是誰在施壓？國健署要講清楚，執政黨是不次有誰在對國健署施壓，要給國人交代。

林為洲也對吳昭軍說，國健署態度大轉彎是因為美國壓力？民進黨立法院黨團總召柯建銘壓力？行政院壓力？還是總統蔡英文的壓力？要講清楚，「不然上個禮拜你是在騙我們嗎？『哩系勒裝肖維ㄟ喔！』跟我們講了那麼久，說我們有共識了，不要讓它廣告，然後也要審查，喔跟我們講了這樣，然後20歲以下不能購買，『哩系勒裝肖維ㄟ喔！』你以為我們時間很多是不是？」

林為洲強調，如果今天國健署不給出解釋，就是藐視國會，「我送監察院」，然後受到菸商如何關說、 施壓部分，他則會送檢調。

吳昭軍回應，國健署沒有不管理加熱菸載具，健康風險評估審查，對於相關危害或菸草本身，「它沒有燃燒它不會危害」，而相關產生的氣體等，就在審查範圍裡；另外送菸草處時，廠商必須一併把加熱器送審查，如果沒有審查通過，就不得販售。吳昭軍也強調，「我們沒有受到任何的壓力，好不好，如果要移送，歡迎嘿」。

林為洲聽聞吳昭軍的說法後表示，「求仁得仁，移送就把他移送」。