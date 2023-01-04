民眾黨團主張納管加熱菸　轟民進黨：屈服於菸商

▲民眾黨團針對《菸害防制法》的修法主張。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

立法院衛環委員會今（4日）針對《菸害防制法》修正草案進行第4次協商，會中朝野立委對於國健署推翻前3次具共識的「加熱菸載具不得廣告與宣傳」、「20歲以下禁止購買加熱菸載具」等表達疑義與不滿。民眾黨立法院黨團下午表示，年輕族群人手一支加熱菸，嚴重影響青年朋友的身體健康，因此黨團主張必須加以納管，然而在朝野共識逐漸凝聚的當下，民進黨卻粗暴推翻。

民眾黨團說，《菸害防制法》修正草案今第四次朝野協商，遺憾的是，在協商過程中，民進黨政府礙於外商壓力，破壞了數次朝野協商以來「加熱菸載具不廣告、不宣傳」、「20歲以下禁止購買加熱菸載具」的共識；而國健署長吳昭軍更是開始胡言亂語，指《菸害防制法》僅針對菸品，但「加熱菸載具屬於電子產品」，國健署沒有能力審查，被在野立委狂轟，完全置民眾健康福祉於不顧。

民眾黨團認為，目前政院版草案把「加熱菸的主機當作3C產品管理」無異於公然圖利跨國菸草公司，加熱菸（主機）使用目的即是配合菸彈供人吸食，與3C產品的概念不同。

此外，未來加熱菸品不但可以公開陳列展示，或在街邊的自動販賣機販售，甚至可在網路上廣告宣傳，讓好奇的年輕人隨手可得，引誘年輕人提早成為菸癮君子；再者，若使用不含菸草的新型菸彈，更可能使加熱菸「整體」完全脫離法律管轄。

民眾黨團批評，外商侵蝕的是年輕人的市場，傷的是年輕人的身體，害的是台灣下一個世代的健康自主權，這都將成為民進黨政府放任的後果；民眾黨團要求，民進黨政府既然屈服於菸商，不願將電子菸品、加熱菸品全面納入菸防法管轄，加熱菸（主機）的管理歸屬及使用限制，就更須儘速釐清，衛福部不應在否決之後就撒手不管。



民眾黨團強調，黨團依然堅持將「加熱菸載具不得宣傳廣告，未滿20歲不得購買」納入本次《菸害防制法》修正，別讓政治凌駕健康，畢竟年輕人是國家的未來，懸崖勒馬猶未晚也。