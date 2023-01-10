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菸害防制法卡關...她率百人上街演行動劇　「巨錘」盼敲醒立委

▲▼菸害防制法不斷卡關，社福團體10日再度前往表達不滿。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲菸害防制法不斷卡關，社福團體10日再度前往表達不滿。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

民間社福團體針對菸害防制法，希望立院能夠重視議題，卻沒有得到正面回應，10日又再度走上街頭，上演行動劇拿出代表民意的「巨錘」，希望立委能夠不要阻擋菸害防制法通過。

行政院在2022年1月將菸防法修正案送進立法院審議，包含吸菸場所、吸菸年齡、警示圖文、禁止電子煙等，都有更高強度的規範；但迄今進入第4次朝野協商，立委各執己見，反而讓法案卡在委員會。

▲▼菸害防制法不斷卡關，社福團體10日再度前往表達不滿。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲菸害防制法審議延宕，社福團體在街頭上演「巨錘」行動劇，盼能敲醒審議委員。（圖／記者邱中岳翻攝）

衛環會召委、國民黨立委林為洲指控民進黨受到美方施壓，民進黨團總召柯建銘反批林為洲一人把法案卡死，如果沒共識，就交院會表決。儘管如此，林為洲仍揚言「我不會鬆手」。

10日上午，林為洲又以前衛環會召委身分要求召開菸防法朝野協商，繼續跳針討論管制非屬菸草產品的「加熱器具」等細節。長期關注菸防法的新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍，憂心菸防法因為立委談不攏而一再拖延，甚至胎死腹中，決定再度到立法院陳抗。

何若萍說，大家聚集在立法院前，吹出響徹雲霄的哨音，敲出深埋心中的怒吼，都是因為菸防法已經到了生死存亡關頭；此時此刻，衛環委員會的國民黨立委召開朝野協商，表面是審議法案，私下卻拖延修法。

陳抗民眾在場外上演行動劇，拿出代表民意的大錘子狠狠敲醒這些立委，讓他們認清國民健康才是最重要的。且根據衛福部統計，青少年吸食電子煙恐已超過5.7萬人，立委豈能延宕修法，導致校園充斥電子煙而無法可管。

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關鍵字：

菸害防制法社福團體立法院

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