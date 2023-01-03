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邁向綠色大學！　虎尾科大攜手TAISE...簽署永續發展倡議書

▲虎科大攜手TAISE進行合作交流，加速虎科大永續發展的腳步。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎科大攜手TAISE進行合作交流，加速虎科大永續發展的腳步。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾科技大學2023年開工首日，與台灣永續能源基金會簽署倡議書，宣示共同落實永續關懷行動，與各界共同倡議整合資源，鏈結在地議題。今（3）日攜手台灣永續能源基金會簽署「大學永續發展倡議書」，由虎科大校長張信良與基金會董事長簡又新代表簽署，共同宣示高等教育落實永續發展，以及發揮社會影響力的決心。

台灣永續能源基金會董事長簡又新表示，基金會攜手大專校院共同推動永續發展，聚焦於大學治理層面、環境永續、社會風評與福祉及教學研究四個面向，自政府宣布台灣2050要走向淨零社會，大學扮演培育學生具備因應世界淨零轉型能力的重要角色，教學研究也勢必順應此趨勢，期許透過倡議書的簽署，能與各大專校院有更多的合作，並呼籲環境永續要全世界共同來關心與參與。

虎科大校長張信良指出，學校已於2022年成立「永續發展暨社會責任處」並朝向綠色大學邁進。現已建置能源管理系統，並配合節能減碳進行太陽能發電裝設及電力改善，另規劃於高鐵校區建置FORMOSA ENERGY示範場域，以智慧農業與循環科技產業廊道為基礎，發展太陽能光電、風力發電與生質氣化發電及儲能系統等，並建立智慧微電網系統，整合再生能源進行負載管理，提升再生能源使用率，達到獨立供電及邁向淨零碳排目標。

張信良表示，近期虎科大響應國際淨零碳排放，培育師生取得永續工程師、ISO14064-1、ISO14067證照認證，本校溫室氣體查證也於12月6日成功通過第三方單位查證。虎科大以實際行動展現大學社會責任與實踐綠色大學的決心，未來也會繼續透過大學永續發展聯盟與夥伴學校相互交流，加速虎科大永續發展的腳步。

現場也邀請簡又新董事長以「淨零時代的挑戰與機會」為題，透過演講指出氣候變遷對大學、社會及產業的全面性影響，也呼籲大學治理與永續人才培育的重要性與價值。當天虎科大並安排校內SDGs共培基地導覽，雙方期許在減碳淨零的議題上，攜手創造永續未來。

▲虎科大攜手TAISE進行合作交流，加速虎科大永續發展的腳步。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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