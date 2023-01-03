「誠信碗粿」貨車零件被偷　好心人買光5百碗...顏清標出錢幫修車

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林近期多輛汽車停放路邊遭竊賊直接鋸走觸媒轉化器，雲林知名「陳媽媽碗粿」的廂型車也遭殃，業者林爸爸除了處理後續報案及修車，面對正要載出門販售的500份碗粿與等候的客人不知所措，還好沙鹿善心人士「一鳥哥」知道此事後，主動致電並開車來全數買走，臨行前還表示「標董」顏清標願贊助修車費用。

▲陳媽媽碗粿的廂型車觸媒轉化器遭竊，業者林爸爸除了處理後續報案及修車，面對正要載出門販售的500份碗粿與等候的客人不知所措。（圖／陳媽媽碗粿提供）

雲林「陳媽媽碗粿」以賠錢賣碗粿教育孩子誠信重要性而聞名，甚至被稱為「誠信碗粿」，誠信碗粿林爸爸元旦當天備好500份碗粿準備發車前往彰化鹿港販售，發動車後，赫然聽見車底發出轟隆隆聲響，下車檢查發現整段觸媒已不翼而飛，竊賊偷走觸媒轉化器的狀況，與日前虎尾、斗南接連發生的竊案手法相同。

▲林爸爸同利用機會教育孩子，用正面樂觀的態度去看待挫折。（圖／陳媽媽碗粿提供）

除了面對修車的高額費用，還得面對500份碗粿無法載往販售點，林爸爸第一時間先上粉絲專頁向預定的客人道歉，並敘明遭遇情況，也煩惱整車的碗粿不知如何是好。面對網友不捨與打氣，也有人提出要到斗六購買，林爸爸因正在做筆錄，一時分身乏術，無奈直呼「小偷好專業」。

沙鹿善心人士「一鳥哥」從粉絲專頁得知林爸爸遭遇後，主動致電並從台中開車來將碗粿全數買走，臨行前還表示「標董」顏清標願贊助修車費用，及時伸出援手讓林爸爸相當感動，說：「真心感恩大家這麼照顧我們，我們一家行有餘力也會努力回饋這個社會」。

昨日林爸爸因車子送修也趁機會休假，在家陪小孩的林爸爸笑說，不管是車子被破壞還是零件被偷，既然遇到就面對處理，不會太在意也不會對竊賊口出惡言，同時也再利用機會教育孩子，用正面樂觀的態度去看待挫折，「小偷也是不得已而為之，也許是因為疫情的關係日子都不好過，我建議竊賊趕緊換個工作，應該將所學用來造福人群，別為圖利而傷害別人」。

▲陳媽媽碗粿的廂型車觸媒轉化器遭竊，業者林爸爸除了處理後續報案及修車，面對正要載出門販售的500份碗粿與等候的客人不知所措，還好善心人士「一鳥哥」伸出援手。（圖／陳媽媽碗粿提供）

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