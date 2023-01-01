1.2萬人齊聚劍湖山世界　「旺兔耀飛摩天輪」跨年煙火High迎2023

▲劍湖山世界遊樂園摩天輪花漾渦輪煙火絢爛演出13分14秒。（下同）（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2023年跨年是國內唯一以「摩天輪」設計主題旺兔耀飛為跨年煙火秀，搭配400架無人機升空，五顏六色幻化圖形演出「戽斗星球兔兔」，隨摩天輪花漾渦輪煙火絢爛演出13分14秒，在上萬遊客齊聚大聲呼喊倒數，揮別2022High迎2023年。

31日晚間7時開始，由雲林在地樂團「彩色樂團」開啟音樂饗宴，在羅世棠、林羿禛、曾甜主持下緊接原子少年-木星、李其燊、許莉潔、鶴 The crane、溫妮 WINNI、王水源、黃號、琳妲等多位創作型新秀輪番上陣，由甜美的外型﹑別具特色嗓音的「花仙子」吳汶芳演唱倒數跨年後，最後女團PER6IX壓軸熱唱。

▲劍湖山世界遊樂園摩天輪花漾渦輪煙火絢爛演出13分14秒。（圖／記者蔡佩旻攝）

「2023旺兔耀飛摩天輪跨年煙火秀」先由 400 台的無人機搭配燈光秀璀璨飛耀登場，緊接著代表兔年的巨大「戽斗星球兔兔」伴隨著摩天輪花漾渦輪煙火登場，由冷光色調再轉換為暖色調造型煙火加乘演出，在空中交織出既絢麗又震撼，遊客齊聚幸福摩天輪下體驗高科技與藝術結合，驚呼連連。

▲現場下起濛濛細雨，遊客歡呼聲完全不減。（圖／記者蔡佩旻攝）

今年入園人數明顯成長，晚間21時40分由交通指揮所通報指出，園區內停車場已停滿，即啓動周邊道路14處管制點全面性管制措施。劍湖山世界遊樂園經理張華紋表示，今年跨年晚會夜間園內估計逾1.2萬人，相當熱鬧。劍湖山世界表示，華麗的煙火秀結束後，也代表新的一年即將開始，在2023年的元旦連假全日暢玩票價699元第2人只要1元。

▲現場下起濛濛細雨，遊客歡呼聲完全不減。（圖／記者蔡佩旻攝）



至農曆春節前劍湖山高空花火秀依然精彩盛放， 1月1日、6日、7日、8日、13日、14日、15日晚間18時璀璨登場，寒冷的冬日劍湖山盛開的梅花、山茶花與燦爛花火溫暖遊客的心。

▲2023年跨年是國內唯一以「摩天輪」設計主題旺兔耀飛為跨年煙火秀。（圖／記者蔡佩旻攝）

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