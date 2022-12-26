雲林貨車「觸媒轉換器」遭鋸走　連日發生3起！修配廠曝原因

▲雲林日前發生一連串貨車觸媒轉換器遭竊案件，連排氣管也遭人整段鋸走。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮一名張姓攤商日前要出攤時發現停在大馬路旁的貨車，不僅觸媒轉換器遭竊，連排氣管也遭人整段鋸走。無奈當天無法出攤、更要花錢花時間修車，張先生痛批，竊賊真的很大膽，車子停在監視器拍得到的地方一樣遭殃，除向警方報案也貼在網路提醒民眾防竊。

▲遭竊車主將自身發生事件PO網，引起其他苦主上傳照片表示自己的貨車觸媒轉換器前一天也遭竊！（圖／記者蔡佩旻翻攝）

貨車車主張先生向媒體投訴指出，發現遭竊當天，接近傍晚本來要出門到夜市擺攤，發現車子有異狀，只能停工先修車。一到維修廠才知原來觸媒轉換器價格竟要高價達4、5萬元，除了立即報警之外，將照片PO到臉書地方社團，呼籲貨車車主都要注意防竊。

▲張姓攤商氣得向媒體投訴，竊賊真的很大膽，二手價不值錢，車主被偷要換新的卻是相當昂貴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

不少貨車車主也在貼文下方留言，「我家的貨車昨天也被偷拔」、「我是在斗南被割的」、「竊賊直接鋸斷觸媒與排氣管」、「切的痕跡一樣，肯定是同一個人」、「專業割都快狠準，被割真的很氣」，網友也指出應是「使用鋰電池電鋸，切一刀幾十秒就斷了。犯案很快」。

▲張姓攤商日前要出攤時發現停在大馬路旁的貨車，不僅觸媒轉換器遭竊，連排氣管也遭人整段鋸走。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

專業修配廠業者表示，觸媒轉換氣器主要用來過濾廢棄，裡面含有鈀、鉑、銠⋯等貴金屬，一般都針對或貨車及高底盤車輛下手「因爲容易竊取」；且國產車新的一支約2至3萬不等，竊賊割下後變賣約2至3千，在金屬貴時會比較常有人下手偷竊。

▲貼文一出引來其他受害車主表示，在隔壁鄉鎮也發生一樣的事件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣刑警大隊表示，目前此類竊案虎尾發生2件、斗南1件，警方已掌握特定犯嫌，現正積極偵辦中，警分局亦將加派警力針對竊案發生區域加強巡邏、提升見警率，防止不肖竊賊下手外，也呼籲民眾停車時，找有設置監視器路段、挑明亮位置，別放陰暗偏僻路段，避免成為竊賊下手目標。

▲貼文一出引來其他受害車主也指出自己的貨車觸媒轉換器在前一天遭竊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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