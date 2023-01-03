高麗菜、茂谷柑啟航到新馬　張麗善為2023首發雲林農產外銷封櫃

▲宜捷威公司作為雲林在地深耕的公司，對農產品銷售及出口不遺餘力，也和縣府長期配合將蔬果外銷至新加坡、馬來西亞等國家，持續深耕東南亞外銷市場。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府積極與貿易商及國外超市合作，透過長期試銷推廣，打通東南亞國家蔬果外銷通路，今（3）日雲林縣長張麗善、農業處長魏勝德、縣議員黃文祥、西螺鎮農會總幹事廖錦富、宜捷威公司林延蓉總經理等人，共同為雲林外銷蔬果封櫃，為2023年首發外銷封櫃啟航到新馬、雲林蔬果外銷邁出第一步。

▲此次配合柑橘產季的到來，要將茂谷柑及高麗菜、紅蘿蔔、西洋芹等其他蔬果產品持續出口至新馬地區，攻占當地人的味蕾。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善指出，去年累計出口超過200 公噸雲林蔬果，在2023 年更要加速前進，今年的第一個上班日即展現出口成果，要將2個貨櫃的當令高麗菜、茂谷柑等蔬果出口到新馬地區，後續從農曆年前一直到過年後，都還有訂單持續安排出貨。

張麗善說，為分散近一兩年來大陸市場風險，縣府透過外銷計畫，拓展東南亞等市場，雲林縣農產品已站穩新加坡市場通路，去年11 月時亦將當年首批高麗菜出口至星國，大獲好評。此次配合柑橘產季的到來，要將茂谷柑及高麗菜、紅蘿蔔、西洋芹等其他蔬果產品持續出口至新馬地區，攻占當地人的味蕾。

▲雲林縣府積極與貿易商及國外超市合作，透過長期試銷推廣，打通東南亞國家蔬果外銷通路。（圖／記者蔡佩旻攝）

宜捷威農產有限公司總經理林延蓉表示，宜捷威公司作為雲林在地深耕的公司，對農產品銷售及出口不遺餘力，也和縣府長期配合將蔬果外銷至新加坡、馬來西亞等國家，持續深耕東南亞外銷市場。去年12月起，配合蔬菜及柑橘產季，累計外銷柳丁12公噸，紅蘿蔔、高麗菜、西洋芹等蔬菜計35.4公噸，隨著公司現代化大型理集貨場新廠完成，未來除了持續外銷雲林的蔬果外，更將結合周邊縣市農產品來這裡集貨包裝後外銷，由雲林做外銷的領頭羊，帶領周遭縣市共同成長，為台灣蔬果帶來更多外銷訂單。

▲宜捷威公司作為雲林在地深耕的公司，對農產品銷售及出口不遺餘力，也和縣府長期配合將蔬果外銷至新加坡、馬來西亞等國家，持續深耕東南亞外銷市場。（圖／記者蔡佩旻攝）

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