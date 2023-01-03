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政院拍板通過提高農保喪葬津貼　地方籲：保費由中央全額負擔

▲雲林縣政府今日召開「雲林縣政府爭取修正農保條例獲行政院採納記者會」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府今日召開「雲林縣政府爭取修正農保條例獲行政院採納記者會」，呼籲中央全額負擔農保及農職災保險所增加保費。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院於2022年12月22日通過農保條例部分條文修正草案，內容為將農保喪葬津貼從15萬3000元提高至30萬6000元。雲林縣政府今（3）日召開「雲林縣政府爭取修正農保條例獲行政院採納記者會」，縣長張麗善、農業處長魏勝德、中華民國農會、雲林縣農會及雲林縣各鄉鎮(市)農會代表一同出席。

農保條例自1989年起按其當月投保金額1萬200元、15個月，迄今30多年來喪葬津貼15萬3000元從未調整，此次修正草案中央規劃將月投保金額由現行1萬200元加倍至2萬400元，生育給付及喪葬津貼也隨之加倍，喪葬津貼提高至30萬6000元、生育給付提高至4萬800元，同時新參加農保者須一併參加農民職業災害保險。

雲林縣長張麗善指出，四年前上任時宣布全額補助雲林縣農民參加職災保險全額保險費，以及開辦時期呼籲民職災保險「強制納保」，強化農民保障，很欣慰中央此刻跟進，落實保障農民的健康與安全。張麗善表示，中央如能同時吸收農民職災保險增加的保費支出，包含農民及地方政府負擔的部分，以行動力挺農民、更全面性地照顧農民福祉，建請中央納入考量。

▲雲林縣政府今日召開「雲林縣政府爭取修正農保條例獲行政院採納記者會」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善四年前上任時宣布全額補助雲林縣農民參加職災保險全額保險費，以及開辦時期呼籲民職災保險「強制納保」，強化農民保障。（圖／記者蔡佩旻攝）

大埤鄉農民亦反映，多年來物價水準及市場行情大幅增加，喪葬禮儀費用漲至25萬元至30萬元，加上雜支費，津貼不敷使用，對付出勞力、務農生活的農民而言，治喪費相對微薄。

農業處長魏勝德表示，保費部分農民負責30%、中央負責60%、縣政府負責10%。雲林縣政府一年支出在農民健康保險約3300多萬，如果未來保額提高之後就會加倍變成6600多萬。因為現在農民職業災害也納入，且農職災的業投保額也依據農民健康保險所以依照現況的話將近1千3百多萬，會變成2千6百多萬，因為是納入強制保險，所以我們的負擔直接增加2個部分，一個是健康保險一個是職業災害保險。

魏勝德強調，目前農民採自由參加，雲林約有58%是全國最高，但未來還有4成的部分需強制納保，我們預估不僅是初算的2千6百多萬，加上強制納保應會再多500萬，所以透過這次記者會一起向中央爭取全額負擔
，這部分希望中央政府聽到我們的聲音。

立法委員林文瑞表示，農保條例部分條文修正草案在12月22日送出委員會通過，將在1月13日排入議程審查進行三讀，希望在年底農民都能夠順利獲得這個福利。

▲雲林縣政府今日召開「雲林縣政府爭取修正農保條例獲行政院採納記者會」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲立法委員林文瑞表示，希望在年底農民都能夠順利獲得這個福利。（圖／記者蔡佩旻攝）

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