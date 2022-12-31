可惡車手詐老翁　計程車司機見義勇為...連人帶錢「直送」派出所

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六警分局公正派出所外，昨(29)日下午13時許，有民眾大聲呼喊有車手，警員聞聲外出查看，發現一名計程車司機在追呼一名疑似車手之男子，隨即加入追捕行列，順利將22歲之廖姓車手在派出所旁成功緝獲，並在廖男身上背包內查獲50萬元贓款。

▲斗六計程車司機發現乘客是詐騙車手，連人帶錢直接載到警局，車手下車拔腿奔逃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局說明，這名見義勇為的計程車司機年約66歲，原本搭載廖姓犯嫌至古坑地區，過程中，因見廖嫌向一名老先生收錢，認為有異，因此待廖嫌上車後，司機便車子直接開到公正派出所，廖嫌發現後立即下車拔腿狂奔，司機基馬上在後追趕並沿途大聲呼喊，成功引起派出所員警注意，共同合力將犯嫌緝捕到案，全案依詐欺罪移送雲林地檢署偵辦。

▲警員聞聲加入追捕，在100公尺外一起逮獲詐騙車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方從廖姓車手背包中查獲包50萬元現鈔，廖男向警方供稱包內鈔票全是自己剛從自動提款機領出，但鈔票上卻全都繫有合庫銀行虎尾分行的綁鈔帶，即遭員警當場識破。而古坑被騙的林姓老翁接到警方通知後，趕緊到派出所領回被騙的50萬元，才知道自己原來是遇到假稱健保卡遭盜用的假檢警詐騙手法。

▲50萬鈔票上卻全都繫有合庫銀行虎尾分行的綁鈔帶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局為感謝計程車司機的英勇協助，當下即由副分局長黃仁男代表警方頒獎感謝。警方提醒民眾，此類假檢警的詐騙手法十分常見於較年長的長輩，家中如有年長者應多加提醒留意，以免遭詐。

▲年約66歲的計程車司機見義勇為，由副分局長黃仁男代表警方頒獎感謝其為社會治安付出心力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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