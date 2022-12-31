天氣晴朗山上跨年不冷清　劍湖山湧1.2萬遊客倒數迎接2023

記者蔡佩旻／雲林報導

迎接2023跨年全台各地約有30餘場跨年晚會，雲林劍湖山世界遊樂園「旺兔耀飛摩天輪」煙火秀預計絢爛演出13分鐘，吸引各地遊客上山齊聚準備在0時一起倒數歡樂迎接新年的到來。劍湖山世界經理張華紋指出，今日晴朗稍有微風，遊客入園情況熱絡，初估累計達1.2萬人，9時過後入園299元還有一波入園潮。

▲雲林劍湖山世界遊樂園「旺兔耀飛摩天輪」煙火秀預計絢爛演出13分鐘，吸引各地遊客上山齊聚準備一起倒數歡樂迎接新年的到來。（圖／記者蔡佩旻攝）

晚間晚上七點開始，由雲林在地的彩色樂團呈現音樂饗宴揭開序幕，緊接著由原子少年-木星、李其燊、許莉潔、鶴The crane、溫妮WINNI、王水源、黃號、琳妲林羿禛、吳汶芳等多位藝人輪番上陣，園區遊具設施運作至10點，不少熱門項目大排長龍，全園區佈滿歡樂尖叫聲，舞台下民眾席地而坐，伴隨悠揚歌聲，等待倒數。

▲舞台下民眾席地而坐，伴隨悠揚歌聲，等待倒數。（圖／記者蔡佩旻攝）

劍湖山世界經理張華紋表示，在精采的跨年煙火之後，2023元旦期間1/1-1/2元旦連假期間門票只要699元，午後入園票價450元；元旦連假特別推出兩人同行、第二人只要1元。此外，為了感謝消防人員的付出，2023/01/03-01/21期間消防員或是消防相關科系的大學生，都能夠以本人299元、同行友人499元的優惠購票。

▲晚間七點開始，由雲林在地的彩色樂團呈現音樂饗宴揭開序幕。（圖／記者蔡佩旻攝）





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