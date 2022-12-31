　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

天氣晴朗山上跨年不冷清　劍湖山湧1.2萬遊客倒數迎接2023

記者蔡佩旻／雲林報導

迎接2023跨年全台各地約有30餘場跨年晚會，雲林劍湖山世界遊樂園「旺兔耀飛摩天輪」煙火秀預計絢爛演出13分鐘，吸引各地遊客上山齊聚準備在0時一起倒數歡樂迎接新年的到來。劍湖山世界經理張華紋指出，今日晴朗稍有微風，遊客入園情況熱絡，初估累計達1.2萬人，9時過後入園299元還有一波入園潮。

▲雲林劍湖山世界遊樂園「旺兔耀飛摩天輪」煙火秀預計絢爛演出13分鐘，吸引各地遊客上山齊聚準備一起倒數歡樂迎接新年的到來。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林劍湖山世界遊樂園「旺兔耀飛摩天輪」煙火秀預計絢爛演出13分鐘，吸引各地遊客上山齊聚準備一起倒數歡樂迎接新年的到來。（圖／記者蔡佩旻攝）

晚間晚上七點開始，由雲林在地的彩色樂團呈現音樂饗宴揭開序幕，緊接著由原子少年-木星、李其燊、許莉潔、鶴The crane、溫妮WINNI、王水源、黃號、琳妲林羿禛、吳汶芳等多位藝人輪番上陣，園區遊具設施運作至10點，不少熱門項目大排長龍，全園區佈滿歡樂尖叫聲，舞台下民眾席地而坐，伴隨悠揚歌聲，等待倒數。

▲雲林劍湖山世界遊樂園「旺兔耀飛摩天輪」煙火秀預計絢爛演出13分鐘，吸引各地遊客上山齊聚準備一起倒數歡樂迎接新年的到來。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲舞台下民眾席地而坐，伴隨悠揚歌聲，等待倒數。（圖／記者蔡佩旻攝）

劍湖山世界經理張華紋表示，在精采的跨年煙火之後，2023元旦期間1/1-1/2元旦連假期間門票只要699元，午後入園票價450元；元旦連假特別推出兩人同行、第二人只要1元。此外，為了感謝消防人員的付出，2023/01/03-01/21期間消防員或是消防相關科系的大學生，都能夠以本人299元、同行友人499元的優惠購票。

▲雲林劍湖山世界遊樂園「旺兔耀飛摩天輪」煙火秀預計絢爛演出13分鐘，吸引各地遊客上山齊聚準備一起倒數歡樂迎接新年的到來。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲晚間七點開始，由雲林在地的彩色樂團呈現音樂饗宴揭開序幕。（圖／記者蔡佩旻攝）


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►斗六警匪追逐傳槍響　毒嫌自撞路樹「車上全是毒品」副駕女骨折

►可惡車手詐老翁　計程車司機見義勇為...連人帶錢「直送」派出所

►藥劑師遭撞飛慘死！肇事小開「抖腳聊天」超冷血　警初判結果曝

►路旁買早餐...無辜男連人帶車被撞進麵攤　雙腳骨折車全毀

►2023跨年煙火秀　劍湖山世界「旺兔耀飛摩天輪」絢爛演出13分鐘

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／林書豪下一站來台灣？豪弟解答了
網發現「這2款漢堡」變小　麥當勞回應了
墾丁大街跨年人潮大爆炸！恐怖「擠沙丁魚」畫面曝光
台大醫院出現「霸王停車」一車占三格！背後原因超暖心
快訊／昆凌IG突公開「寶寶正臉照」！　網讚可愛：好像周杰倫
人夫情色按摩店瘋玩半套　妻見帳單氣炸求償百萬
快訊／林志玲突「現身」小巨蛋　性感露香肩尬美蔡依林
快訊／習近平2023新年賀詞曝光！ 提海峽兩岸一家親
直擊／蔡依林跨年夜攻蛋！舞台搶先曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

天氣晴朗山上跨年不冷清　劍湖山湧1.2萬遊客倒數迎接2023

台南禽場主動通報禽流感　動保處即刻撲殺防堵病原擴散

2023閃耀台中跨年夜！八三夭開唱炸全場　水湳中央公園爆滿4萬人

空拍直擊！高雄夢時代跨年爆人潮　首創「雙面舞台」再放180秒花火

鹿谷農會冬茶賽創「農藥0檢出、無境外茶」紀錄　黃平和獲特等獎

南投林管處召開跨機關會議　為石虎營造安全綠色廊道阻路殺

南投力行國小校舍8年終完工　部落師生今年最後一天喜慶落成

鳶峰遊客中心暨星空劇場新年試營運　今起可優惠預約體驗

台中市民湧望高寮賞夜景　台中警重兵佈署300人陪跨年

獨／豐原惡火奪四死　邱姓廠長家屬返火場忍悲招魂

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

胖狗問題多…熊爸教減重3招 「搭配飲食控制」輕鬆瘦身！

上完廁所躺地曬日光浴　軟爛柯基叫不動媽無奈

許光漢被CUE《Last Dance》秒唱　見「柯佳嬿太閃」狂誇：好美！

天氣晴朗山上跨年不冷清　劍湖山湧1.2萬遊客倒數迎接2023

台南禽場主動通報禽流感　動保處即刻撲殺防堵病原擴散

2023閃耀台中跨年夜！八三夭開唱炸全場　水湳中央公園爆滿4萬人

空拍直擊！高雄夢時代跨年爆人潮　首創「雙面舞台」再放180秒花火

鹿谷農會冬茶賽創「農藥0檢出、無境外茶」紀錄　黃平和獲特等獎

南投林管處召開跨機關會議　為石虎營造安全綠色廊道阻路殺

南投力行國小校舍8年終完工　部落師生今年最後一天喜慶落成

鳶峰遊客中心暨星空劇場新年試營運　今起可優惠預約體驗

台中市民湧望高寮賞夜景　台中警重兵佈署300人陪跨年

獨／豐原惡火奪四死　邱姓廠長家屬返火場忍悲招魂

101煙火新亮點　「陶朱隱園」首跨年展300秒燈光秀

林書豪要來台灣了嗎？「豪弟」林書緯：當然期待但現在不用談

日本遊樂園自由落體設施故障　2旅客夜間受困高空「寒風狂吹4小時」

《社內相親》CP合體「根本婚禮現場」！金世正為粉絲「倒著走紅毯」太寵溺

「跟糖醋醬一樣大」網發現這2款漢堡變小　麥當勞回應：有優化

墾丁大街跨年人潮大爆炸！恐怖「擠沙丁魚」畫面曝光　攤販樂了

天氣晴朗山上跨年不冷清　劍湖山湧1.2萬遊客倒數迎接2023

2023來了！5生肖「犯太歲」　小心衰一整年

告五人宣布明年喜訊！　家家跨年驚喜合體「超大咖好友」

昆凌IG突公開「寶寶正臉照」！　網瘋讚可愛：眼睛好像周杰倫

柴柴見人就撒嬌「硬上鄰居車」　燦笑求兜風奴才傻眼：給我下來

地方熱門新聞

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！

空拍直擊！高雄夢時代跨年現場爆人潮

2023台中跨年夜八三夭熱力開唱　

中原大學新生註冊率100%　連續5年全國第一

台南好停車路邊停車不收費

黃偉哲致贈70多歲阿嬤VIP證

日月潭跨年晚會+元旦連假　車輛禁行時段及路段曝

出席保全日活動　盧秀燕：守護治安需警民合作

獨／豐原惡火奪四死　邱姓廠長家屬返火場忍悲招魂

台東邀大咖跨年倒數　週邊打造豪華用餐區

欠百餘教職員2月薪！2億元到位　明道大學：1／3日一定給

東港跨年晚會　東港警全力交通疏導

嶺東科大三連霸技職之光　視傳系「清水美學」獲表揚

桃園市6新任區長聯合宣誓　蘇俊賓盼做好溝同橋樑

更多熱門

相關新聞

可惡車手詐老翁　計程車司機「直送」派出所

可惡車手詐老翁　計程車司機「直送」派出所

雲林斗六警分局公正派出所外，昨(29)日下午13時許，有民眾大聲呼喊有車手，警員聞聲外出查看，發現一名計程車司機在追呼一名疑似車手之男子，隨即加入追捕行列，順利將22歲之廖姓車手在派出所旁成功緝獲，並在廖男身上背包內查獲50萬元贓款。

對跨年無感！過來人喊「過了這歲數」：只想回家睡覺

對跨年無感！過來人喊「過了這歲數」：只想回家睡覺

跨年攻略！全台10大跨年煙火最佳方位出爐　「秒閃煙霧地雷區」

跨年攻略！全台10大跨年煙火最佳方位出爐　「秒閃煙霧地雷區」

斗六警匪追逐傳槍響　毒嫌自撞路樹害副駕女骨折

斗六警匪追逐傳槍響　毒嫌自撞路樹害副駕女骨折

藥劑師遭撞飛慘死！肇事小開冷血抖腳

藥劑師遭撞飛慘死！肇事小開冷血抖腳

關鍵字：

劍湖山世界遊樂園雲林古坑鄉2023跨年摩天輪煙火

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

宋逸民1周1聚「4500元離譜菜色曝光」！規定教友買單

快訊／《D社》爆李鍾碩、IU熱戀中！

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

李鍾碩熱戀IU「已獲家人認可」！

快訊／IU同步發聲認愛李鍾碩！　「請以溫暖視線看待戀情」

山下智久「開房17歲高中妹」久戰8hrs！慘被開除

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

薔薔硬聞「妹妹」！NanaQ潰堤大哭

70坪房打8折　他買了！姑姑一看秒懂降價原因

快訊／李鍾碩承認熱戀IU！　「最近發展成戀人，真摯地交往中」

秀英奪獎示意台下潤娥哭　她真的照做

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

更多

最夯影音

更多
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！
懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面