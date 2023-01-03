基隆正濱漁港浪浪2度遭砍！　驚悚血痕見肉超心疼　動保處怒揪真兇

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆正濱漁港今(3)日早上一隻流浪狗「小虎」被附近民眾發現，臀部上有道驚悚的刀痕，深度連皮下的血肉都能看見，趕緊通報動保處來處理。動保處認為小虎應是遭不明人士持刀砍傷，待找出嫌犯後將依違反動保法移送。

▲流浪狗「小虎」遭不明人士砍傷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



目擊者表示，他早上正好在正濱漁港外面看到小虎身上有被砍的痕跡，事實上這隻狗過去就曾被砍過1次，未料這次又慘遭毒手。

▲基隆正濱漁港目前只剩下2、3隻老狗遊蕩。



許姓民眾見狀趕緊通報動保處來協助，他受訪指出，過往有許多漁民飼養狗隻，導致當時出現許多浪浪，但現在漁港只剩下2、3隻老狗，希望大家能給他們一個生活的空間，不要這樣傷害他們，畢竟也是一條生命。

▲通報的許姓民眾呼籲大家不要再傷害無辜的浪浪。



動保處劉姓人員到場後進行初步研判，因為傷口很整齊，懷疑嫌犯是用菜刀之類的利器揮砍，手法十分兇殘，由於擔心小虎遭捕捉時會出現激烈掙扎，進而加深痛感，因此先找來專業人員打麻醉藥，再送往醫院照護治療，劉員看完也直呼：「對一隻流浪狗這樣子，看了很心痛。」

動保所主任陳瑞斌表示，犯人此舉已違反動保法，後續將調閱監視器找出該名兇手，並依法移送。

▼動保處人員見到恐怖傷口也相當心痛。

