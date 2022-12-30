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藥劑師遭撞飛慘死！肇事小開「抖腳聊天」超冷血　警初判結果曝

記者蔡佩旻、閔文昱／雲林報導 

雲林斗南鎮大同路一處路口28日中午發生一起死亡車禍，一名施姓女騎士行經568巷口左轉時，遭到後方由曾姓男子所駕駛休旅車撞上，當場噴飛一層樓、約5公尺高後重摔落，送醫不治。有目擊者表示，撞人的曾姓男子在事發後只顧著與一旁友人聊天，還拉下口罩抽菸、抖腳，滿不在乎的模樣令人心寒。

根據監視器影像，40歲施姓女騎士28日中午約12時29分許在大同路上打算左轉568巷口，因往來車輛頻繁於是停在路邊等候，等附近車輛通過後再從雙黃線中斷區橫越車道，不料後方一輛白色休旅車疾駛而來，正中撞擊施女，力道相當猛烈，施女先是重擊車輛前擋風玻璃，再往上拋飛1層樓高、噴飛150公尺遠才墜落、滑行對向車道，機車外殼瞬間破碎四散僅剩車架，畫面將當驚悚。

▲雲林斗南鎮大同路女騎士遭撞噴飛1層樓高、約150公尺遠，送醫搶救不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗南鎮大同路女騎士遭撞噴飛1層樓高、約150公尺遠，送醫搶救不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

有附近民眾聽到聲響出來察看，發現機車殼破碎如天女散花般，女騎士則身型捲曲倒地一動也不動，而撞人的駕駛相當年輕，在一旁與友人談話，還拉下口罩抽菸、抖腳，看似相當鎮定。施女事後雖緊急送往台大雲林分院，但仍因傷重，搶救不治身亡。

▲雲林斗南鎮大同路女騎士遭撞噴飛1層樓高、約150公尺遠，送醫搶救不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲機車支離破碎卡在車頭，遭休旅車持續推行約150公尺遠。

經了解，女騎士是一名藥劑師，在虎尾工作，肇事的25歲曾姓駕駛則是當地某工廠小開，事發後並未受傷。警方表示，初步調查確認施女沒有違規，曾男則是明顯超速，休旅車駕駛酒測值為0並持有駕照，機車騎士亦有駕照及配戴安全帽。詳細肇事原因仍需進一步調查釐清。

▲雲林斗南鎮大同路女騎士遭撞噴飛1層樓高、約150公尺遠，送醫搶救不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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