斗六警匪追逐傳槍響　毒嫌自撞路樹「車上全是毒品」副駕女骨折

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市昨（30）日發生驚險警匪追逐，一名彭姓男子於市區街上形跡可疑，不服警方攔查並企圖衝撞警車，逃亡數公里後自撞路樹，警方開槍圍捕壓制，搜索後在車上查獲毒品，所幸無人受傷，全案偵訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

▲斗六發生警匪追逐，嫌犯欲迴轉躲避查緝，自撞路樹車輛毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局斗六派出所員警昨日下午13時05分許執行巡邏勤務，於市區大同路與中山路口發現一部白色自小客車形跡可疑，巡邏員警才剛接近準備攔查時，彭姓嫌犯（28歲，前科素行）見狀立即踩足油門意圖衝撞警車並加速逃逸，警員隨即通報線上警力協助攔截圍捕。

▲警方出動3部警車10餘名警力圍捕壓制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方總共出動3部警車10餘名警力，追逐約15分鐘跑了約5公里，最後在鎮北路斗六消防分隊前，彭嫌疑似想迴轉躲避追緝，因速度過快而撞上路樹造成車頭毀損，但彭嫌下車後仍抗拒警方盤查，警員見彭嫌回駕駛座疑似持械攻擊，隨即用槍制止。

斗六警分局副分局長黃仁男說明，警方搜索後於彭嫌車上查獲毒品K他命咖啡包12包、K他命軟糖10顆及大麻捲菸2支等違禁物，全案依違反毒品危害防制條例移送雲林地方檢察署偵辦。另該部自小客車副駕駛乘坐一名自稱友人之楊姓女子(20歲)，因車輛自撞路樹時導致右股骨骨折，經送往台大醫院雲林分院救治，無生命危險，其身上亦查獲毒品，依法函送法辦。

▲彭姓嫌犯行經鎮北路，發現前方車多試圖迴轉躲避，車速過快撞上路樹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對車上彭嫌與楊女關係，斗六偵查隊長楊志盛表示，供稱為友人，但其關係警方會再進一步釐清，並不排除當時2人正進行毒品交易，將持續朔源、追根究底查辦。警方並呼籲，毒品害人害己，吸食毒品會對身體造成不可逆的危害，請民眾絕對不要以身試法，警方對於任何違法犯罪行為，將會採取強勢作為，依法究辦，決不寬貸。

▲警方在車上及副駕駛座楊女身上均查獲毒品，將持續朔源追查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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