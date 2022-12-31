　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

斗六警匪追逐傳槍響　毒嫌自撞路樹「車上全是毒品」副駕女骨折

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市昨（30）日發生驚險警匪追逐，一名彭姓男子於市區街上形跡可疑，不服警方攔查並企圖衝撞警車，逃亡數公里後自撞路樹，警方開槍圍捕壓制，搜索後在車上查獲毒品，所幸無人受傷，全案偵訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

▲斗六發生警匪追逐，嫌犯自撞路樹後警力圍捕逮人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六發生警匪追逐，嫌犯欲迴轉躲避查緝，自撞路樹車輛毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局斗六派出所員警昨日下午13時05分許執行巡邏勤務，於市區大同路與中山路口發現一部白色自小客車形跡可疑，巡邏員警才剛接近準備攔查時，彭姓嫌犯（28歲，前科素行）見狀立即踩足油門意圖衝撞警車並加速逃逸，警員隨即通報線上警力協助攔截圍捕。

▲斗六發生警匪追逐，嫌犯自撞路樹後警力圍捕逮人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方出動3部警車10餘名警力圍捕壓制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方總共出動3部警車10餘名警力，追逐約15分鐘跑了約5公里，最後在鎮北路斗六消防分隊前，彭嫌疑似想迴轉躲避追緝，因速度過快而撞上路樹造成車頭毀損，但彭嫌下車後仍抗拒警方盤查，警員見彭嫌回駕駛座疑似持械攻擊，隨即用槍制止。

斗六警分局副分局長黃仁男說明，警方搜索後於彭嫌車上查獲毒品K他命咖啡包12包、K他命軟糖10顆及大麻捲菸2支等違禁物，全案依違反毒品危害防制條例移送雲林地方檢察署偵辦。另該部自小客車副駕駛乘坐一名自稱友人之楊姓女子(20歲)，因車輛自撞路樹時導致右股骨骨折，經送往台大醫院雲林分院救治，無生命危險，其身上亦查獲毒品，依法函送法辦。

▲斗六發生警匪追逐，嫌犯自撞路樹後警力圍捕逮人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲彭姓嫌犯行經鎮北路，發現前方車多試圖迴轉躲避，車速過快撞上路樹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對車上彭嫌與楊女關係，斗六偵查隊長楊志盛表示，供稱為友人，但其關係警方會再進一步釐清，並不排除當時2人正進行毒品交易，將持續朔源、追根究底查辦。警方並呼籲，毒品害人害己，吸食毒品會對身體造成不可逆的危害，請民眾絕對不要以身試法，警方對於任何違法犯罪行為，將會採取強勢作為，依法究辦，決不寬貸。

▲斗六發生警匪追逐，嫌犯自撞路樹後警力圍捕逮人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方在車上及副駕駛座楊女身上均查獲毒品，將持續朔源追查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►藥劑師遭撞飛慘死！肇事小開「抖腳聊天」超冷血　警初判結果曝

►路旁買早餐...無辜男連人帶車被撞進麵攤　雙腳骨折車全毀

►男欲登古坑華山觀景台拍照　走錯路滑落山谷！急傳定位驚險獲救

►驚悚畫面曝！機車左轉休旅車高速追撞　藥劑師「噴飛1層樓高」慘死

►路旁買早餐...無辜男連人帶車被撞進麵攤　雙腳骨折車全毀

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
宋逸民1周1聚「4500元離譜菜色曝光」！逼教友買單
2023請假攻略一圖看！　8連假狂休60天爽翻
今年10對新婚夫妻檔！大S沒換電話嫁真愛❤　瘦子火速當爸
21歲男遭活活虐死！　10惡煞全被收押
不鏽鋼保溫杯「臭了怎麼洗？」　過來人反推1材質：不太有味道
每半小時一人大腸癌！　專家推「每天1杯這飲品」風險大降
發錢了！　51萬人最高爽領「1萬元現金」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

BMW急速衝路口「小黃被撞到翻肚」　最慘的是路邊黑車...只剩半台

台東21歲男欠債「雙手遭綁活活虐死」　行兇10惡煞全遭收押

斗六警匪追逐傳槍響　毒嫌自撞路樹「車上全是毒品」副駕女骨折

日本車友遭「落石破頭」魂斷太魯閣　二審認國家疏失！判賠468萬

惡火釀4死雅速達黑歷史+1　廠長曾恐嚇員工「讓你阿姨沒工作」

要13歲小女友幫尻！神秘D槽還藏「536張」露胸照　他被抓包GG了

台中死亡車禍！行人慘遭「轎車撞飛」　狂冒鮮血送醫不治

「熱炒店客滿」2男氣到開槍！新北警狂轟11槍逮人　子彈波及2民車

檢察官霸凌菜鳥律師！　法庭抄筆記遭斥責「當庭變被告」

高雄大寮槍案　疑「黑吃黑」吞2千萬贓款不爽開轟

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

胖狗問題多…熊爸教減重3招 「搭配飲食控制」輕鬆瘦身！

上完廁所躺地曬日光浴　軟爛柯基叫不動媽無奈

日本「瓶蓋棒球」在台萌芽　銳利變化球連發10人就能玩

伴娘幫打氣誤喊「老公加油」 他嚇噴飲料...畫面超爆笑

許光漢被CUE《Last Dance》秒唱　見「柯佳嬿太閃」狂誇：好美！

BMW急速衝路口「小黃被撞到翻肚」　最慘的是路邊黑車...只剩半台

台東21歲男欠債「雙手遭綁活活虐死」　行兇10惡煞全遭收押

斗六警匪追逐傳槍響　毒嫌自撞路樹「車上全是毒品」副駕女骨折

日本車友遭「落石破頭」魂斷太魯閣　二審認國家疏失！判賠468萬

惡火釀4死雅速達黑歷史+1　廠長曾恐嚇員工「讓你阿姨沒工作」

要13歲小女友幫尻！神秘D槽還藏「536張」露胸照　他被抓包GG了

台中死亡車禍！行人慘遭「轎車撞飛」　狂冒鮮血送醫不治

「熱炒店客滿」2男氣到開槍！新北警狂轟11槍逮人　子彈波及2民車

檢察官霸凌菜鳥律師！　法庭抄筆記遭斥責「當庭變被告」

高雄大寮槍案　疑「黑吃黑」吞2千萬贓款不爽開轟

元旦連假追雪！3千公尺高山有望迎2023年初雪　跨年夜細雨紛飛

空服員揭「搭飛機不該做5件事」　穿短褲也NG！這地方手一碰髒爆

放開防疫後習近平首次發聲　稱要「最大程度守護人民生命」

南國嗨迎2023！恆春跨年後衝龍磐迎「屏安曙光」　1600起交管

打開烘衣機驚見「海綿蛋糕」噴出！人夫傻爆眼：剛買第5天

BMW急速衝路口「小黃被撞到翻肚」　最慘的是路邊黑車...只剩半台

楊冪《愛的二八定律》6款耳環精選！BV小羊皮扭結楊丞琳也在戴

拚過頭！35歲設計師染疫仍加班工作　2天後變「白肺」血氧剩50%

宋逸民1周1聚「4500元離譜菜色曝光」！逼教友買單　她2年付4萬氣炸

民眾搶看台南跨年彩排　黃偉哲致贈70多歲阿嬤VIP證

路口擦撞！休旅車「空中轉一圈」　下秒轉正急煞...駕駛竟淡定下車

社會熱門新聞

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

獨／奪3命「S姊」超猛技能撈百萬

快訊／新北凌晨驚傳十幾聲槍響　警攔查車疑遭襲

台中行人慘遭轎車撞飛　狂冒鮮血送醫不治

台中已婚2警搞不倫戀　查勤閒暇也啪

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

藥劑師遭撞飛慘死！肇事小開冷血抖腳

檢察官霸凌菜鳥律師！　法庭抄筆記遭斥責「當庭變被告」

快訊／台中轎車撞行人　當場無生命跡象

要13歲小女友幫尻！還藏536張露胸照　他被抓包GG了

熱炒店客滿2男氣到開槍！新北警狂轟11槍逮人

雅速達4死負責人現身靈堂　低頭遮掩親友開道

更多熱門

相關新聞

柯P卸任首訪鍾東錦　2024選總統起手式？

柯P卸任首訪鍾東錦　2024選總統起手式？

前台北市長柯文哲30日下午到苗栗縣政府拜會縣長鍾東錦，與縣府團隊針對智慧城市、老舊市場改建及招商引資等議題，分享經驗並交流意見。鍾東錦率團隊歡迎，提出請益並汲取北市成功經驗，柯P聽取相關單位簡報後，允諾提供市府成功的經驗讓苗栗參考，兩團隊未來將針對業務屬性不同，都各有專責窗口聯絡以提高效率，展現與鍾東錦的默契。柯P未來角逐2024總統大位時，如何與鍾東錦合作，還有待觀察。

熱炒店客滿2男氣到開槍！新北警狂轟11槍逮人

熱炒店客滿2男氣到開槍！新北警狂轟11槍逮人

藥劑師遭撞飛慘死！肇事小開冷血抖腳

藥劑師遭撞飛慘死！肇事小開冷血抖腳

高雄妹綠燈過斑馬線　4輛轉彎車「全不讓行」

高雄妹綠燈過斑馬線　4輛轉彎車「全不讓行」

劍湖山賞煙火周邊加強交通違規取締

劍湖山賞煙火周邊加強交通違規取締

關鍵字：

斗六市警匪追逐雲林開槍自撞拒捕攔查不服取締毒品影音

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

薔薔硬聞「妹妹」！NanaQ潰堤大哭

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

問媽媽「後事怎處理」名主持被賞巴掌

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

70坪房打8折　他買了！姑姑一看秒懂降價原因

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！

秀英奪獎示意台下潤娥哭　她真的照做

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

山下智久「開房17歲高中妹」久戰8hrs！慘被開除

館長打趴Toyz挨批欺負新手！格鬥天王約戰

20多歲帥男「不敢愛愛」！　醫一問原因反讚：根本王者

更多

最夯影音

更多
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！
勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面