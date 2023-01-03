改善髒亂打造乾淨家園三大措施　謝國樑籲維護基隆市容整潔

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（3日）主持市政會議後記者會，說明打造基隆成為『乾淨家園』的方法與決心，並舉亞洲的日本為例，當地環境乾淨整潔，讓許多人喜歡前往觀光旅遊，可做為市府和市民通力合作的學習對象，將透過「拍攝宣傳短片」、「提高罰鍰基準」及「加強科技執法」三項措施，維護市容整潔，打造乾淨家園。

▲基隆市長謝國樑說明打造基隆成為『乾淨家園』的方法與決心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑提到，基隆有相當嚴重垃圾問題，煙蒂、檳榔渣、塑膠袋、動物大小便等垃圾，常出現在市區街道，嚴重影響市容整潔。自己身為家長，也擔心路上隨意棄置的垃圾，可能會帶給孩童、青少年們不好的示範。為此，他期望提出有效的防止隨意丟棄垃圾的方法，打造乾淨家園。

謝國樑指出，第1點要加強環境宣導，拍攝宣傳短片，影片內容要令人感同身受且深入人心，強調「亂丟垃圾，就是在破壞自己的家園」，喚起大眾對於環境整潔的共識。

其次，謝國樑表示，要提出更有效的垃圾罰鍰政策，會先進行宣導期後才實施裁罰，目前環保局亂丟垃圾裁罰金額為1200到6000元，市府預計在今年就特殊及重大環境髒亂議題，訂定裁量「提高罰鍰基準」，並將罰鍰所得，部分將用於社會回饋。

謝國樑說，第3點加強科技執法，不排除透過與民間企業合作，由企業建設「科技執法設備」，降低政府設置科技執法成本。他強調，基隆市的環境整潔是「重要的城市問題，我們有決心好好改善」，透過以上三點措施，不僅節約預算，還能維護市容整潔，打造利於民眾的乾淨家園。