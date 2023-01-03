1800億元「發現金」還稅於民？　國民黨要求蘇貞昌農曆年前入帳

記者鄭佩玟／台北報導

對於行政院長蘇貞昌今（3）日上午受訪時談及大眾關心的還税於民議題，並提出將規劃用「發現金」方式與全民共享，國民黨文傳會主委洪孟楷表示，妥善規劃用最便民的具體方案還税於民是大家的期待，應該要做到三點，本週公布發現金細節、農曆年前務必入帳家戶收到，以及年後啟動稅務檢討，但也質疑蘇是真的深思熟慮過研擬好了新的共享方案，「還是受到太多政治與民意壓力才先隨口釋放風向球？」

國民黨表示，去年政府超收了4300億多元，今年預計超收超過4500億元。朱立倫主席也提過具體主張，希望這些超收的稅收幫助弱勢、幫助低薪的年輕朋友，讓有需要的人其獲得更多的支持。

洪孟楷強調，近日蔡英文總統表態「不發現金」延後再議的決定，令許多民眾感到失望，更讓全民直呼「離民意太遠」；蘇貞昌今日受訪表態發現金，是真的深思熟慮過研擬好了新的共享方案，還是受到太多政治與民意壓力才先隨口釋放風向球？補台電虧損、勞健保虧損不需使用立院審查，那發放現金當然也就可以盡速實施，要求本週就要公布發現金細節，並且在農曆年前務必入帳，讓國人都能夠過個好年，這才是真正把錢用在刀口上。



▲蘇貞昌也強調，在這部分要有法源根據與預算編列，需經立法院同意。（圖／記者呂佳賢攝）