阿伯騎車中線鬼切「完全閃不過」大貨車直接撞上　他倒地頭破血流

記者高堂堯／南投報導

一台大貨車今天上午行駛於草屯鎮市區，於馬路內線道直行經十字路口前，一台順向的機車突然從中線道「鬼切」左轉，大貨車即使緊急往左閃避，仍與機車發生擦撞，騎車的老翁應聲道倒地，所幸只有頭部撕裂傷；警方初步，老翁疑因未按規定2段式左轉而釀車禍，將持續調查詳細事故原因和肇責。

▲老翁騎機車未依規兩段式左轉、從中線鬼切內線，與大貨車擦撞人車倒地。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

本起事故發生在草屯中興路和中山南街的交叉口，從監視器畫面看來，大貨車開在中興路內線道，從東往西行駛，準備進入十字路口時，一台由一名老翁騎乘的機車突然從車身右前方不遠處直接左轉，大貨車駕駛急忙把方向盤往左打，還是閃不過，機車與貨車擦撞後人車倒地、老翁頭部頓時流血不止。

目擊民眾表示，當時老翁倒伏在地上呻吟、還掙扎著想要起身，有不少熱心路人都停車護住他，防止再被其他來車追撞、協助處理車禍事故，也急忙提醒：「阿伯你別動！放輕鬆！」消防隊獲報後派出救護車趕抵現場，將老翁送醫救治、保住一命。

肇事貨車司機不禁抱怨：「他就這樣直接切進來了，我怎麼閃得過！」警方指出，該路口在中興路人行道上設有機車兩段式左轉的告示牌，中山街口也畫有兩段式左轉的待轉格，老翁可能未依規定行駛，又隨意變換車道左轉才會與他車碰撞，將繼續釐清事故細節。