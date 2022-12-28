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汰除15%約聘僱及臨時人員　基隆市府澄清公布近7年數據

▲基隆市政府發言人余治明。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市政府發言人余治明。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府發言人余治明今（28日）主持約聘僱汰換說明記者會，部分民代對相關流程恐有誤解，澄清說明市府最近七年約聘僱及臨時人員汰除情形，表示考核作業皆循人事規定，行之有年。

余治明解釋，市府各局處與所屬單位學校，每年依據人事相關規定進行考核並訂有汰除比例，11月底前辦理初步考核工作，12月最終核定，這是市府行之有年的作法。

▲基隆市府汰除15%約聘僱及臨時人員。（圖／基隆市政府提供）

今天記者會中，市府發言人余治明公布2015年到2021年約聘僱及臨時人員汰除比例與人數，範圍包含市府及所屬1、2級機關、區公所等約聘僱及臨時人員，但不含戶政及各級學校。2022年目前汰除比例，循往例訂定15%，各局處依實際情況做考量，今年將依2019到2021年提出的15%汰換比例辦理，並依照實際情況，斟酌汰除比例。

其中，以2015年最高，汰除比例目標設在20%，實際汰除43人；2016年15%，汰除28人；2017年10%，汰除25人；2018年15%，汰除6人；2019年15%，汰除13人；2020年15%，汰除14人；2021年15%，汰除8人。

余治明表示，台灣社會經歷多次的民主輪替，民眾對公部門的品質與行政效率，期望是越來越高，仿效企業經營模式導入新血，提高行政效率，符合現今的時代潮流，讓具創意、創新思維的人才加入市府團隊，共同打造基隆成為亞洲最有愛的城市。

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