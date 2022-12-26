議長選舉國民黨「大咖」帶槍投靠　黃暐瀚直言黨紀不彰是危機

▲黃暐瀚於臉書發表對昨日正副議長選舉結果看法，直言「黨紀不彰是藍營危機」。（圖／翻攝臉書／黃暐瀚）

記者江采蓁／綜合報導

昨（25）日地方議會正、副議長全面改選，結果出爐，國民黨爆出有多人跑票。對此，媒體人黃暐瀚26日就透過臉書發表看法，直言台南、高雄、基隆，國民黨都有「咖」帶槍投靠，「黨紀不彰是藍營危機」，藍營2024不是穩贏，別被眼前的勝利，沖昏了頭。

黃暐瀚指出，今年台南市議會，民進黨28席，國民黨15席，原本就知道國民黨沒有當選議長的可能，他提到，不過，選不上議長，與內定的「副議長參選人」竟帶槍投靠、直接跑票，出人意外的程度，還是有很大的差別。他表示，選前民進黨六位正國會議員，被懷疑可能跑票，沒想到正式選議長時票票入匭，反倒是三名國民黨台南市議員陣前倒戈，前一天媒體才剛報導「郭信良＋李文俊可望過關」，隔一天國民黨前副議長李文俊本人就直接票投民進黨議長參選人邱莉莉，豬羊變色。

黃暐瀚點名「高雄也扯」，高雄國民黨的議員席次29席，比民進黨27席更多，他表示，沒想到選前一天，前國民黨團總召曾俊傑，突然「退群」、「退黨」還「與民進黨康裕成搭黨參選正副議長」，他指出，這個衝擊程度，「大概就像四年前韓國瑜總統初選過關之後，郭台銘或朱立倫，退黨跑去跟蔡英文搭檔參選的意思差不多」。

至於基隆正副議長選舉，黃暐瀚表示，基隆民進黨從未選上過議長，但民進黨推派的童子瑋在「前國民黨議長」張芳麗的支持下，順利當選議長，他坦言，基隆市長謝國樑之後市政推動，未必會如想像中順利。

黃暐瀚總結這次正副議長選舉，簡單來說，台南、高雄、基隆，國民黨都有「咖」帶槍投靠，不是路人甲，而是「前議長」「前副議長」「前總召」這樣的有力人士，他提到，不管是「黨內恩怨」還是「利益使然」，總之，有力人士說走就走，反觀民進黨六個正國會台南市議員，選前喊著各有打算，投票時通通整齊歸隊。他最後也表示，結論很簡單，國民黨這次九合一選舉大贏，並不是「國民黨被喜歡」而是「民進黨被討厭」，他認為，被選民討厭，是民進黨現在的硬傷，但政治操盤，爾虞我詐，民進黨還是技高一籌，他呼籲，「藍營2024不是穩贏，別被眼前的勝利，沖昏了頭」。