執行約聘僱及臨時人員汰換　基隆市府：汰除比例行之有年

▲基隆市政府執行約聘僱及臨時人員汰換計畫。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府「人事處通令各局處，執行約聘僱及臨時人員汰換計畫」一事，市府發言人余治明表示，約聘僱及臨時人員，每年依人事相關規定於年終進行考核，訂有汰除比例，行之有年；依2022年目前規定比例，亦循往例訂定15%。

市府發言人余治明表示，公部門的運作與管理要具有彈性與效能，因此約聘僱及臨時人員的汰換機制相當重要，汰換新血，仿企業的執行效率與經營模式，建立競爭性機制，既提高行政效率，也能導入新血，讓更多具創新思維的人才加入市府團隊，為民服務；因此每年年終檢討，並訂有汰除比例，且已行之有年。

人事處指出，本府約聘僱及臨時人員，每年均依「基隆市政府暨所屬機關學校聘僱人員年終考核暨待遇調整處理原則」及「基隆市政府暨所屬機關臨時人員年終考核暨待遇調整處理原則」等規定辦理；依上開規定，考核約聘僱及臨時人員當年度任職期間之服務成績，並訂有檢討汰除之比例，惟沒有強制執行，2019到2021年皆為15%。

人事處補充說明，考核等次及結果分為，甲等續僱，並維持現有薪給；乙等續僱，並予以輔導，維持現有薪給；丙等採輔導改善，連續二年考列丙等者，不予續僱；丁等者不予續僱。

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