新北囊括全國農金獎4特優　侯友宜頒獎感謝農漁友辛勞

▲今年度新北市30家農漁會有12家上榜「農金獎」。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局今（28日）舉辦「111年度績優農漁會及農漁民表揚典禮」，邀請本市30家績優農漁會及優秀農漁友共襄盛舉，新北各農漁會信用金融表現優異，在第16屆農金獎10個獎項中奪下4組特優獎（第1名），另外也有3家農會獲得第11屆菁業獎，市長侯友宜頒發匾額及獎座，向所有農漁會及農漁友表達感謝。

農業局表示，為健全農漁會信用部經營體質、表揚推動農業保險貢獻及協助政府推動重大農業政策，農委會透過農業金融體系最高榮譽「農金獎」選拔並表揚農漁會，全國共計311個農漁會參賽，分為15個競賽組別角逐10個獎項，如營運卓越獎、數位金融推廣獎、人才培育及永續發展獎等，今年度新北市30家農漁會就有12家上榜，其中中和、新莊、汐止及淡水農會更奪得該組特優獎。

▲新北市長侯友宜28日頒發匾額及獎座，向所有農漁會及農漁友表達感謝。

另外，有3家農會獲得有「金融界奧斯卡」之稱的「菁業獎」，其中由蘆洲區及淡水區農會拿下該組別特優，堪稱全國農金楷模！新北各農漁會在推廣農產、振興農業及漁產品牌經營等方面貢獻良多，獲得新北市政府肯定，除了農漁會屢獲佳績外，農漁民亦拿下好成績，像是青農高逢謙種植繡球花，獲選為「第6屆百大青農」。

農會理事長林讚枝表示，非常感謝侯市長領導的市府團隊，除輔導本市農會各項業務順利推動，名列前茅，屢獲農金獎、菁業獎、金推獎等各項獎項肯定；另推廣各項農特產品也不遺餘力，以「美味農業得來速」政策振興農會超市與農友產品銷售，更致力推動新北休閒農業發展，協助打造文山農場成為食農教育基地、環境教育場域，近期更輔導取得休閒農場許可登記，讓新北農業達到生產、生活、生態平衡的永續發展。

▲青農高逢謙種植繡球花，獲選為「第6屆百大青農」。

萬里區漁會林榮欽表示，感謝侯市長及市府團隊這4年來的幫助，協助萬里改造龜吼漁夫市集。新北市青農聯誼會長盧苡甄表示，感謝各農漁會對我們青農的照顧，今年青農獲獎人數比往年更多且更年輕化，也感謝市府團隊的照顧，青農也和農業前輩努力做事繼續打拚。

侯友宜表示，今年新北農漁業表現亮眼，除了農漁會金融表現良好外，青農也透過不一樣的創意及思維設計包裝，得到全國最大榮耀，有農漁民的打拼才有今日的新北市，除了電商平台、美味得來速等各種通路，未來我們也會持續建構銷售平台，主動積極協調其他管道，並打造友善從農從漁環境，像是新北市漁港有28個，本島最多，為了符合現代使用，我們改造了14座漁港來照顧漁民。

▲新北透過農會超市協助農友產品銷售。

侯友宜說，為了打造出身心靈環境的三大健康，市府作為農漁民後盾，辦理全國唯一的「農漁民長者健康檢查」，全方位守護農漁民健康，唯有農漁民健康，才能打造農業健康市，也謝謝農漁民為新北市爭取榮耀，未來市府也會繼續擔任農漁會、農漁友及市民後盾，過年將至，也鼓勵民眾多採購新北優質農產，支持認真打拚新北農漁民。

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