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社會 社會焦點 保障人權

贊助社區修繕、500份砂鍋魚頭行賄　新北2議員遭提當選無效之訴

▲▼新北市議員蔡淑君。（圖／翻攝蔡淑君臉書）

▲新北市議員蔡淑君遭地檢署提起當選無效之訴。（圖／翻攝蔡淑君臉書）

記者陳雕文、蔡怡萍／新北報導

新北市國民黨籍議員蔡淑君，涉嫌在選前與建設公司合作，以幫選區多處社區鋪設地磚、修剪花木等修繕服務進行賄選；另外民進黨板橋區議員候選人黃俊哲服務處的唐姓主任，涉嫌與某建設公司林姓董事挪用公司資金約50萬元，購買500個林聰明沙鍋魚頭禮盒，分送當地里長並要求票投黃俊哲。28日新北地檢署偵結，對2名當選人一併提起當選無效訴訟。

新北市國民黨籍議員蔡淑君自1998年當選台北縣林口鄉民代表並連任，2010年連任首屆新北市議員（林口、五股、泰山、新莊），這次再以2萬多票當選，選後卻爆出某社區藍姓主委於今年7月底向蔡淑君提出要求，蔡見該社區有700多戶，住戶高達2000餘人，竟商請董姓建設公司負責人，以免費捐助方式，為該社區提供62餘萬元之地坪工程施做，今年9月6日完工後，再由藍姓主委邀請蔡淑君，至社區頒佈感謝狀並予以合照，並將感謝狀與合照等文宣貼在社區的31部電梯內，使社區住戶知悉蔡淑君捐助成果，意圖吸收選民投票。

▲▼ 新北市國民黨籍議員蔡淑君 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市國民黨籍議員蔡淑君 。（圖／記者崔至雲攝）

蔡淑君又於111年10月底，商請不知情之張姓園藝廠商免費為林口某大社區內之園藝植栽，進行3至4天長期之大規模修剪，共花費18餘萬元，完工後蔡淑君再於住戶大會中，主動表示「社區之大型植栽修剪均為伊免費贊助，伊會作大家之靠山（3）等語」，並以手勢比出競選號次3號，使住戶對投票權為一定之行使。

而蔡淑君得知遭起訴後表示相當驚訝，強調「沒有對價關係」，認為檢察官對於為民服務的見解有誤，只是單純民代為民服務的常態案件，也會將相關補充資料帶給法官，相信司法會還給她清白。

▲▼新北市議員黃俊哲。（圖／翻攝黃俊哲臉書）

▲新北市議員黃俊哲之父、服務處人員涉以知名砂鍋魚頭行賄，遭檢警提起當選無效。（圖／翻攝黃俊哲臉書）

另外，新北市板橋區議員黃俊哲之父為讓兒子成功連任，涉嫌以贈送沙鍋魚頭禮盒方式賄選，黃父現為某建設股份有限公司負責人，並以公司名義提供2000萬元供其子作為選舉所用，並由黃俊哲服務處的唐姓主任共謀、與某建設公司林姓董事挪用公司資金約50萬元，購買500個林聰明沙鍋魚頭禮盒，分送當地里長並要求票投黃俊哲。

檢警調查，黃父等8名被告，於111年9月間，直接向林聰明店家訂購500盒沙鍋魚頭禮盒，並前往林聰明門市以現金支付貨款29萬8520元，再冷凍配送至公司及競選總部，唐男取得上開禮盒後，由服務處人員贈送給有投票權之里長、里民。

地檢署調查後，分別於11月17日向法院聲請羈押禁見唐姓主任、林姓董事等2人獲准，再於12月15日對黃父等人位於板橋區之住處、市議員競選總部執行搜索，查扣相關文書等物證，並約談相關證人到案，查明犯罪事實後，認被告黃父等8人有違反選罷法行賄罪嫌。

新北地檢28日偵結，除了就賄選之候選人、或替候選人賄選之親友、樁腳依法提起公訴外，並對新北市議員蔡淑君、板橋區議員黃俊哲提出當選無效之訴。

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