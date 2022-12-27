核二廠1號機提前停機是台電問題　新北市府：中央勿卸責地方

國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻針對台灣的能源危機，拋出核二核三延役的的主張，她今（27）日引用最新民調調查顯示，有近六成五的受訪者擔心未來台灣能源危機，她再度喊話「能源危機就是國安危機」，請蔡政府正視缺電問題。