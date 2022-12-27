核二廠1號機提前停機是台電問題　新北市府：中央勿卸責地方

▲台電核二廠。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢／新北報導
對於台電公司提出「核二1號機就因新北市府因素，使得用過核燃料無法退出反應爐，還必須提早停機」，新北市核能安全監督委員會嚴正聲明，台電這種說法完全是嚴重混淆視聽、誤導民眾。
新北市核安監督委員會表示，有關核二廠室外乾貯興建計畫，新北市依據《水汙染防治措施及檢測申報管理辦法》第10條第1項規定，台電應於施工前檢具逕流廢水汙染削減計畫，報請新北市政府審查。
經新北市府多次提供審查結論及缺失改善項目，但台電公司均未能確實補正改善，且台電公司迄今仍未進行申請。基此，新北市嚴正聲明，請經濟部儘速督導台電公司改正缺失重送再審，並請台電公司依據行政院既定政策，興建室內乾貯設施。
新北市核安監督委員會再次強調，核二廠1號機提前停機，是經濟部未能督導台電公司面對問題，妥善規劃乾貯設施，不要將核二1號機停機問題，歸責於地方政府。新北市再次建議台電應面對問題，一起努力合作，除了考量用電無虞外，並應確保核電使用安全。
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