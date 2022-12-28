科技執法出包…騎士禮讓救護車卻遭開罰900氣炸！中和警回應了

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一輛機車16日下午2點多，行經中正路、板南路口，因後方有救護車經過，騎士為禮讓而闖紅燈，結果遭科技執法拍照開罰900元，騎士深受委屈在臉書發文酸，「感謝這些基層公務人員，小老百姓隨時都有機會捐款愛台灣」，對此，中和警分局回應，將主動發文交通事件裁決處撤銷該紅單。

▲當事騎士（紅圈處）因禮讓救護車遭科技執法拍照開罰。（圖／記者陳雕文翻攝）

騎士在臉書【我是中和人】發文說，「科技執法大收穫，一張照片17台，收益將近2萬，政府感謝您，坐在電腦前面動動滑鼠就輕鬆達標，大人如果耐心往下看2分鐘，應該就會看到救護車！！！」

騎士還說，「要申訴不但要記得救護車的車牌，最好有行車紀錄器加上正確時間，小民只是騎一台破舊機車耶！還得裝自救配備喔？難怪政府稅收超過4500億，感謝這些基層公務人員，感謝申訴制度的嚴謹與繁複！台灣發大財，小老百姓隨時都有機會捐款愛台灣。」

▲警方調閱畫面發現了救護車，將主動撤銷罰單。（圖／記者陳雕文翻攝）

對此，中和警分局表示，調閱科技執法監視器及路口監視器，確認該時段有救護車經過，民眾騎乘機車禮讓救護車的事實，本分局將主動發文交通事件裁決處撤銷該紅單。

中和警分局提到，該處鄰近醫院，常有救護車通過，近期接獲民眾反映係因禮讓救護車致違規，惟科技偵測影像畫面經常無法將後方救護車蒐證納入，將建議延長違規蒐證影像或收錄聲音，以利後端舉發人員審認，避免舉發引起民怨。