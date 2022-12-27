新北青農夫婦斜槓投身農業　吳寮農場打造智慧環控溫室

▲雙溪青農吳玉麒、周芷萱夫婦（左1、右1）透過公司團購與網路銷售農產品。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

完全無農業背景的新北市雙溪區吳玉麒、周芷萱夫婦斜槓投身農業，經營「吳寮溫室農場」，新北市政府農業局協助建置智慧環控溫室，提供消費者新鮮草莓與生菜等作物，也會不定期開放民眾採摘，成為雙溪區新亮點。農業局長李玟指出，協助青農深耕茁壯，推廣新北市各地優良農產品，也活絡產地觀光。

吳玉麒與周芷萱夫婦是專科同學，畢業後都投入電子產業工作，夫妻倆原先沒有農業背景，一開始想利用家中位在雙溪區的農地增加收入，同時希望能活絡雙溪地區的觀光，在一次與苗栗種植草莓的親戚聚會時，興起了在雙溪種草莓的想法；為因應雙溪多雨、低溫的氣候，夫婦二人蓋起溫室，農業局協助向中央爭取經費搭建智慧環控系統以及高架種植床，提供作物最好的生長環境。

▲吳寮溫室農場智慧環控溫室及高架種植床。

吳寮溫室農場目前分為溫室與室外區，溫室約2分地，以萵苣生菜、草莓等2項作物輪作為主，室外種植區約2公頃，主要栽種絲瓜、苦茶、竹筍等。今年度溫室輪作作物為萵苣生菜類，主打荷蘭萵苣，依照顏色與口感可以分為「紅甜脆」、「綠甜脆」、「綠奶油」等，味道從偏甜到苦都有。民眾可預先關注「吳寮溫室農場」臉書，明年度可搶先品嚐到香味濃郁的「香水」及口感飽滿的「豐香」2個草莓品種。

吳玉麒表示，先前完全沒有農業背景，對於作物特性、育苗、施肥等都十分陌生，後來加入了新北市青年農民聯誼會，與農業前輩交流，目前已經慢慢步入軌道。務農期間印象深刻的是遇到颱風，透過溫室裡智慧環控系統設定好基本參數，如溫溼度、光線達到一定數值，相關設備如捲簾，會自動開啟，也可透過手機遠端操作，讓他不用冒著狂風暴雨前往。

▲吳寮溫室農場採用智慧農業種植荷蘭萵苣。

吳玉麒也表示，目前農場的主要銷售通路為公司團購與網路銷售，而雙溪在地外出工作的民眾在假日返鄉時也很喜歡前往農場體驗採草莓、生菜的樂趣，歡迎有興趣的民眾加入「吳寮溫室農場」臉書社團，裡面隨時提供最新農產品與採摘體驗的訊息。

農業局長李玟表示，歡迎青年朋友們加入新北農業大家庭，透過建置服務平臺、技術課程、專案協助及銷售通路媒合等方式，提供客製化新農民一站式服務，協助青農深耕茁壯，推廣新北市各地優良農產品，也活絡產地觀光。

▲雙溪青農吳玉麒周芷萱夫婦搭建智慧環控系統以及高架種植床。

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