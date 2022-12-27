跨年連假雲林估湧數萬人潮　警公布觀光熱區交通疏導圖

▲2023跨年及元旦警方針對交通熱點執行管制措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

每逢跨年、元旦連續假期雲林因劍湖山遊樂園為國內知名跨年大景之一，均湧進上萬人體驗同歡，雲林縣警局將交通疏導設定為重點工作之一，今（27）日公布交通疏導規畫圖，全力維護連續假期交通安全秩序，並希望提供駕駛人不阻塞的道路環境。

雲林縣警局於2022年12月31日起至2023年1月2日止為期3天提出交通疏導管制措施提供民眾參考並配合:

一、古坑綠色隧道及驛站地區：

台3線古坑綠色隧道兩側路肩均可停車，惟如停車空間不足，可停放至對向慈靈宮及驛站旁湳仔停車場，勿貪一時方便併排停車或臨停影響其他車輛行駛；另行人穿越道路時，應行走斑馬線並聽從現場指揮人員指示，切勿任意跨越雙黃線。

二、高鐵雲林站管制措施：

元旦連假期間將規劃每日8-22時由學府路進入高鐵站之車輛強制右轉站前東路，再至學府一路口迴轉進入高鐵站以增加儲車空間，在此呼籲等候接送之車輛可利用高鐵站內停車場停車(停車30分鐘內免費)，暨方便又可節省尋找車位時間。

三、國道1號虎尾交流道管制措施：

(一)1月1、2日12-21時，高公局將封閉國1虎尾交流道北上匝道，封閉期間請由替代道路(縣道145乙線、145線→154線→台1線)接西螺交流道北上。

(二)本次元旦連續假期(12月31日至1月2日)每日夜間0至5點國道全線暫停收費，可多利用這時段行駛國道避開車潮。

雲林縣警局說明，為促進行車安全順暢、消弭交通壅塞，屆時警員將會針對易壅塞路段加強執行管制措施，難免造成民眾不便及耽誤一點時間，希望各用路人能夠多多體諒；另若發現各類交通狀況(如塞車、交通事故等)，可撥打110通報本局、各警察分局或交通隊(電話：05-5326154)警方將會迅速到場處理及轉知警廣與各地方廣播電台廣為宣導。

▲2023跨年及元旦警方針對交通熱點執行管制措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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