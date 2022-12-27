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雲林出現「假鈔流竄」　受害外送員PO網：別像我笨死了

▲雲林出現假鈔流竄加油站、檳榔攤，也有兩名外送員受害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林出現假鈔流竄加油站、檳榔攤，也有兩名美食外送員受害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

農曆過年將至當心假鈔！雲林多個鄉鎮近日出現假鈔在市面流竄，已傳出有加油站、外送員、攤商及檳榔攤收到面額「千元假鈔」購物，造成被害人銀貨兩失，PO在《虎尾人（讚）出來》臉書社團，提醒商家注意，收錢記得檢查！

年關將近，民眾開始添購年貨，讓不法集團有機可乘，假鈔又開始在市場流竄，疑似有假鈔集團成員，持假鈔在雲林地區以「真購物找零」方式洗錢，假鈔及團利用商家忙碌，無暇注意辨識所收鈔票真偽時，加油、買飲料及晚餐時段點餐外送找零，受騙店家忙完點鈔，才驚覺收到假鈔。

▲雲林出現假鈔流竄加油站、檳榔攤，也有兩名外送員受害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾一名外送員收到假鈔「HR484268XD」，貼文呼籲民眾收錢注意真偽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林流竄千元假鈔序號編碼加油站收到的為「MX143303ES」，外送員與檳榔攤則是「HR484268XD」，受騙的外送員、加油站員工，將收到的假鈔照片上傳PO在《虎尾人（讚）出來》臉書社團，呼籲商家收錢記得檢查，多看、摸以免收到假鈔。有網友在貼文下方留言，貼出網購平台有賣家販售變魔術用的仿真鈔，其序號與外送員所收到的是一模一樣的。

▲雲林出現假鈔流竄加油站、檳榔攤，也有兩名外送員受害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一家檳榔攤也收到序號為「HR484268XD」假鈔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

收到假鈔的加油站，廖姓女站員接受《ETtoday新聞雲》記者採訪表示，收到假鈔的人第一時間未發現，是銀行運鈔保全員點鈔過機器才發現，該張假鈔外觀與真鈔一樣，紙張比真的千鈔小一點，需仔細分辨，發現時已隔一天，無法確定是哪位消費者所給，所以未向警方報案，保全員當下有提醒同事說年關近，很容易誤收假鈔，並告知也其他加油站有收到假鈔的情況。

▲雲林出現假鈔流竄加油站、檳榔攤，也有兩名外送員受害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲網友分享友人所收到的假鈔，序號亦為「HR484268XD」假鈔，但未說明於何處所收。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林警方表示，目前尚未接獲相關民眾、商家報案，但因已涉及公訴罪，已經主動聯繫貼文網友，了解案發經過，追查涉嫌持假鈔購物民眾及假鈔來元，持假鈔購物恐涉嫌詐欺罪和行使偽造貨幣罪，最高可處3年以上、10年以下刑責，且併科罰金5000元，呼籲民眾不要心存僥倖、以身試法。

▲雲林出現假鈔流竄加油站、檳榔攤，也有兩名外送員受害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林12月中旬一家加油站所收到的假鈔，廖姓站員表示收到時完全不知道，是運鈔保全過機器清點時檢出。（圖／廖小姐提供）

▲雲林出現假鈔流竄加油站、檳榔攤，也有兩名外送員受害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廖小姐指出，紙張較真鈔小些，但整疊放在一起其實感覺不出來。（圖／廖小姐提供）

▲雲林出現假鈔流竄加油站、檳榔攤，也有兩名外送員受害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲假鈔下面不會反光、浮水印也很假，很仔細看才能發現不一樣。（圖／廖小姐提供）

▲雲林出現假鈔流竄加油站、檳榔攤，也有兩名外送員受害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲有網友發現，外送員與檳榔攤所收到的假鈔，與網購平台上賣家所販售的魔術仿鈔序號是相同的。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場


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