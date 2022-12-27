濕冷空氣報到！明10縣市探10度　「北東雨下不停」連假雨區出爐

▲明起北部、東半部降雨機率高。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

明日起東北季風增強，清晨10縣市低溫下探10度，北部、東半部將轉為濕冷的天氣型態，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨，有雨的天氣將持續下去，連跨年、元旦假期迎風面都有局部短暫降雨，且元旦連假後的上班日（3日）又會有一波東北季風增強，天氣會稍微轉涼。

氣象局發布低溫特報，今(27日)晚至明(28日)晨輻射冷卻影響，新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。

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▲氣象局發布低溫特報，明晨10縣市下探10度。（圖／氣象局）

氣象局預報員林定宜表示，明日東北季風增強，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨。各地早晚涼冷，新竹到高雄、南投局部10度以下，白天高溫台北市16度、北部19度、中部24度、南部25度、東北部17度、東部20度。

東北季風持續影響到年底，基隆北海岸、宜蘭、雙北山區降雨時間長，可能有局部大雨。元旦東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升1到2度，各地早晚依然涼冷，且迎風面依然有雨，中南部則是多雲到晴的好天氣。預計元旦連假後的上班日、也就是下周二又有東北季風增強，北部、東北部轉涼，迎風面持續有雨。

▲明日開始北、東又轉濕涼。（圖／氣象局）