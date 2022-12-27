金賀呷！斗六茂谷柑節登場　元月7、8日年逛年貨、賞花燈

▲斗六市公所今日召開年度茂谷柑節記者會，邀請鄉親1月7日、8日到膨鼠森林公園逛年貨、賞花燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

年節將至茂谷柑也轉紅，斗六市公所舉辦「2023年斗六茂谷柑節暨年貨市集系列活動」，推廣在地特色農產，今（27）日召開記者會，今年以「金甘甜、金賀呷」作為主題呼應斗六茂谷柑吃起來甘甜美味。現場茂谷柑果農朱清相、朱清輝、陳萬生、廖坤山、縣內優質年貨廠商以及福贈春聯活動相當熱鬧。

今年茂谷柑節辦理在膨鼠森林公園，元月7、8日活動正逢兔年燈會展覽期間，「斗六茂谷柑節暨年貨市集」系列活動不只是吃喝玩樂，更寓教於樂，有優質斗六茂谷柑與年貨展售、豐富摸彩品、親子大地遊戲、小火車遊具，還有最特別的漆彈打鑼鼓活動，以及「新興宮媽祖」新春祈福躦轎腳，民眾在新的一年保平安補福氣。

斗六市長林聖爵表示，今年茂谷柑斗六市種植面積總共116公頃、每公頃可以生產約24公噸，今年總產量達2800公噸，縣政府、農會與斗六市公所配合下行銷，加上規劃北上立法院推廣茂谷柑，茂谷柑外型色深、討喜，無論是走廟拜拜或訪友、送長輩自己吃，都是非常好農產品，每顆都是農民精心種植品質都相當卓越。

▲茂谷柑外型色深、討喜，無論是走廟拜拜或訪友、送長輩自己吃，都是非常好農產品，每顆都是農民精心種植品質都相當卓越。（圖／記者蔡佩旻攝）

茂谷柑果農朱清輝表示，因下半年度沒有雨水、日照足，糖度與風味非常豐富、甜度很高，但是有個缺點！「畢竟是溫帶水果」，所以在溫暖、沒有雨水的時候後熟會較慢，但是最近這兩週內有兩波寒流都低於15度，尤其晚上達10度以下，正剛好促進茂谷柑的熟成加速。

朱清輝說，寒流的到來讓茂谷柑轉色變得相當漂亮，很幸運！原12月初採收柳丁時，一度很害怕茂谷柑會來不及成熟，尤其今年的節氣影響關係，與過年時間很近，扣除元旦假期在採收與配送就顯得時間緊迫，想要提早配送，也得要茂谷柑的熟成狀況需達到「夠甜度、風味、口感提升」才開始採收，多虧寒流，朱清輝拍胸脯保證，今年品質保證讚，絕對沒問題。

雲林縣議員黃勝志表示，斗六市因為地質優渥加上農民用心，所種植水果都非常優質，但農民在行銷上較為顯拙，這方便相當感謝市公所、縣政府及農會，每年都替農民分擔行銷的部分，用心舉辦促銷及到外縣市展售、推廣均不遺餘力，希望雲林鄉親也支持在地，一同向親友推薦或採購送禮。

雲林縣政府農業處長魏勝德表示，茂谷柑已經進入盛產季節，過年前至少會有一個外銷貨櫃約400多噸到新加坡。雲林縣政府推廣雲林良品從不間斷，我們希望好的農產品不僅在國內流通，也希望到國外讓大家都能享受雲林最好最棒的農產品。

▲斗六市公所今日召開年度茂谷柑節記者會，現場茂谷柑果農朱清相、朱清輝、陳萬生、廖坤山、縣內優質年貨廠商以及福贈春聯活動相當熱鬧。（圖／記者蔡佩旻攝）

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